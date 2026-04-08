跳水／中國體壇醜聞！全紅嬋遭國家隊選手、裁判「集體霸凌」協會發聲了

中國大陸體壇近期傳出大型醜聞，跳水名將全紅嬋遭「水花征服者聯盟」微信群組，惡意人身攻擊與侮辱，該群組內有多位中國大陸國家隊選手、央視記者及國際裁判，消息曝光後引發網友群情激憤，中國大陸游泳協會稍早也發布聲明。

據多家陸媒報導，「水花征服者聯盟」群組有282人，群組公告寫「禁止攻擊其他運動員（全紅嬋除外）」，2025年11月更新規定「可以隨意地罵全紅嬋和王楚欽，照死裡罵」。流出截圖可見，群內對全紅嬋取多種不堪入目綽號，長期語言霸凌。

該群組有多位大咖成員，包含中國跳水選手陳芋汐、昌雅妮、陳藝文、龍道一、楊健等，央視體育記者楊爍、跳水國際裁判饒琅及選手家屬。幾乎無人敢制止群內霸凌言論，據傳一位澳門跳水選手看不下去退群，遭群內成員集體攻擊。

全紅嬋以「水花消失術」聞名國際，曾拿下多面奧運金牌。不過她最近接受媒體專訪時提到，自己曾處於崩潰邊緣，進入青春期後，因體重失控與生理期變化承受巨大壓力，她透露自己現在站上跳台時會感到恐懼，壓力讓她多次產生退休念頭。

網友們紛紛痛批該群組對全紅嬋的霸凌行為，有人質疑相關事件關鍵字遭快速屏蔽與資訊壓制。

中國大陸游泳協會今天稍早發聲明，「近日網路上出現針對全紅嬋等跳水運動員的網路暴力、惡意攻擊及不實資訊，我中心對此高度重視，已第一時間與廣東省體育局相關部門聯合開展核查處置工作。目前，廣東省體育局二沙體育訓練中心已向警方報案，我們堅決支持通過法律手段維護運動員合法權益，堅決抵制畸形『飯圈』文化侵蝕，不管涉及任何人，一經查實都將嚴肅處理，絕不姑息。」

「游泳中心一貫堅決反對一切形式的網路霸凌與造謠抹黑行為，強烈譴責任何損害運動員身心健康、損毀國家隊形象的惡劣行徑。我們將進一步加強國家隊建設與運動員權益保障，完善運動員身心關懷保障體系，全力維護健康清朗的體育輿論環境，守護中國體育健兒的良好風貌，凝聚支援中國體育事業健康發展的正能量。」