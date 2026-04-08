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羽球亞錦賽／連三組台將不敵第二種子 戚又仁先闖關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

2026年羽球亞錦賽在中國寧波點燃戰火，中華隊男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤、女單「一姊」邱品蒨和男單李佳豪接連在有轉播的第一球場上陣，但三組台將都抽到第2種子，最終都沒能闖關，只有另外場地的混雙許尹鏸／陳政寬、男單戚又仁和雙胞胎男雙李芳任／李芳至先闖關。

「麟榤配」首輪就抽到世界排名第2、尋求亞錦賽衛冕的馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，寶島男雙兩局都一路落後，以15：21、15：21吞下4度對戰的第3敗。

女單世界排名14的邱品蒨，碰亞錦賽兩度奪冠、今年列第2種子的地主好手王祉怡，雖能多拍相持，但失誤較多下以16：21、12：21敗陣。

世界排名33的李佳豪在邱品蒨後緊接出賽，面對目前排名第2的中國前球王石宇奇，李佳豪第二局一度取得10：8領先，可惜被石宇奇打出連拿6分攻勢反超，最終以也15：21、17：21敗陣。

混雙許尹鏸／陳政寬成今天最先過關的台將，男單世界排名20的戚又仁也以直落二拍下香港吳英倫，上月瑞士公開賽奪冠的雙胞胎男雙李芳任／李芳至更是瓦解馬來西亞對手葉睿慶／阿里夫（Junaidi Arif）決勝局的賽末點，連趕3分上演逆轉勝，以21：17、17：21、22：20闖關第二輪。

世界排名第6的周天成、世界排名第8的林俊易原本都排上種子，可惜全英公開賽奪冠的林俊易賽前練習拉傷退出，只能列第4種子的小天挑戰男單頒獎台。

馬來西亞 中華隊 羽球

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