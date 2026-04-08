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必衝海泳盛事基隆外木山長泳即起報名 3人以上團體限2500人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
必衝海泳盛事基隆外木山長泳即起報名，3人以上團體限2500人。圖／基隆市政府提供
必衝海泳盛事基隆外木山長泳即起報名，3人以上團體限2500人。圖／基隆市政府提供

2026基隆外木山海上長泳6月7日在外木山漁港停車場登場，即日起開放報名至4月17日止，採限額2500 名，從外木山澳救生站礁岩區下水，沿著海岸線至大武崙澳底沙灘，橫跨3200公尺海域。

基隆外木山海上長泳是喜愛海泳民眾必衝海泳盛事，往年一開放報名多秒殺。市府教育處說，為確保活動品質與安全，限額2500名，如額滿將提前關閉報名系統，且僅接受3人以上團體報名，須年滿10歲具備長距離海泳能力之愛好者，歡迎全國各地民眾踴躍報名，挑戰基隆海域長泳。

市長謝國樑表示，外木山海域名列「台灣十大魅力水域」　去年吸引來自全國18縣市、共計249個隊伍、超過2000位泳者熱情參與，其獨特魅力在天然海岸線「山海合一」的壯闊感，可看到山海美景。海泳時左側是鬼斧神工的礁岩峭壁，右側則是「基隆嶼」，如同置身天然的大型水族箱，是外木山長泳能在眾多海泳活動中脫穎而出受民眾歡迎的關鍵。

報名網址https://www.kl2026.tw/。

基隆嶼 謝國樑 基隆

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