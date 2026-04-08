快訊

崩潰！搭自強號女兒遭蝨子爬滿全身 台鐵緊急消毒

名為「集團自決」的屠殺！沖繩悲劇成觀光離島的黑歷史

再增16人！高雄毒春捲案173人送醫 檢追感染來源

聽新聞
0:00 / 0:00

擊劍／李讓首次全大運拚獎牌大滿貫 放眼亞錦賽頒獎台爭亞運資格

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
我國擊劍新星李讓將首度站上全大運舞台。記者劉肇育／攝影
我國擊劍新星李讓將首度站上全大運舞台。記者劉肇育／攝影

我國擊劍新星李讓2月在亞洲青年擊劍錦標賽拿下我國首面男子銳劍團體金牌，5月將首度站上全大運舞台，今天出席全大運記者會時表示，儘管今年國內外賽程安排相當密集，仍希望在生涯首次全大運上完成自己台灣擊劍獎牌的最後一塊拼圖。

剛滿19歲的李讓，去年進入台師大競技系，儘管過去在全中運、甚至全運會都有過奪金紀錄，但今年全大運將是他首度站上此舞台，在今天談到對於首次全大運的期許時，他說：「比賽已經比過很多了，包括全運會也比過了，我覺得就是把自己在台灣擊劍獎牌的最後一塊拼圖拿下來，因為就差全大運了。」

李讓坦言，儘管今年個人賽事安排相當密集，2月才剛結束亞青賽，接下來還有5、6站的成人站賽事要進行，加上4月匈牙利大獎賽，以及今年重頭戲亞錦賽、世錦賽和亞運，都將是參賽目標，「不過不管準備什麼層級的比賽，我都希望自己一視同仁、全力以赴，這樣的心態對自己才會是最好的。」

今年亞錦賽前3名將能取得名古屋亞運參賽資格，也是李讓目前一大備戰目標，他預計跟義大利籍教練進行合作，透過新的刺激讓自己有更好發揮，「主要是希望多接受一些新的刺激，可以在未來成人賽場上，甚至是國際賽、亞錦賽有好的發揮。」

世錦賽 金牌 全運會

延伸閱讀

射箭／世界盃普艾布拉站 中華箭客拚佳績搶亞運資格

拳擊／林郁婷隔19個月復出 首吐心聲「看到擂臺很陌生」

拳擊／林郁婷拳擊亞錦賽奪銅 笑稱達標拿運動部長賀電

羽球亞錦賽／台灣20組參賽 林俊易全英奪冠後首戰

相關新聞

擊劍／李讓首次全大運拚獎牌大滿貫 放眼亞錦賽頒獎台爭亞運資格

我國擊劍新星李讓2月在亞洲青年擊劍錦標賽拿下我國首面男子銳劍團體金牌，5月將首度站上全大運舞台，今天出席全大運記者會時表示，儘管今年國內外賽程安排相當密集，仍希望在生涯首次全大運上完成自己台灣擊劍獎牌的最後一塊拼圖。

全大運／NVIDIA、宏碁合力贊助 電競重回全大運舞台

115年全國大專校院運動會將於5月2日至6日在國立中央大學盛大登場，今天也舉行全國記者會暨聖火引燃儀式，這不僅是中央大學校史第3度承辦全大運，加上今年適逢名古屋亞運年，讓不少國手都將此視為亞運會的前哨戰。

羽球／亞錦賽混雙 葉宏蔚、詹又蓁直落2晉級16強

2026年亞洲羽球錦標賽今天在中國寧波登場，會內賽先進行混雙賽事，拿下全英羽球公開賽金盃的台灣組合葉宏蔚、詹又蓁，首輪以...

射箭／世界盃普艾布拉站 中華箭客拚佳績搶亞運資格

射箭世界盃普艾布拉站今天登場，中華代表隊派出反曲與複合弓共16名男、女選手參賽，除了要力爭單站成績外，選手也要為名古屋亞...

足球／女足連署更換總教練 足協：優先調整教練團

中華女子足球代表隊球員聯名陳情，表明更換教練訴求，中華足球協會下午發出聲明表示，理事長張璨及技術委員會已啟動全面檢視與應對機制，將教練團調整列為優先處理事項。

拳擊／林郁婷拳擊亞錦賽奪銅 笑稱達標拿運動部長賀電

拿下今年拳擊亞錦賽銅牌的「台灣女兒」林郁婷，今天告訴中央社記者，笑稱雖然沒能奪冠，但賽事的目標之一，就是要拿到運動部長李...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。