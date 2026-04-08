聽新聞
0:00 / 0:00
擊劍／李讓首次全大運拚獎牌大滿貫 放眼亞錦賽頒獎台爭亞運資格
我國擊劍新星李讓2月在亞洲青年擊劍錦標賽拿下我國首面男子銳劍團體金牌，5月將首度站上全大運舞台，今天出席全大運記者會時表示，儘管今年國內外賽程安排相當密集，仍希望在生涯首次全大運上完成自己台灣擊劍獎牌的最後一塊拼圖。
剛滿19歲的李讓，去年進入台師大競技系，儘管過去在全中運、甚至全運會都有過奪金紀錄，但今年全大運將是他首度站上此舞台，在今天談到對於首次全大運的期許時，他說：「比賽已經比過很多了，包括全運會也比過了，我覺得就是把自己在台灣擊劍獎牌的最後一塊拼圖拿下來，因為就差全大運了。」
李讓坦言，儘管今年個人賽事安排相當密集，2月才剛結束亞青賽，接下來還有5、6站的成人站賽事要進行，加上4月匈牙利大獎賽，以及今年重頭戲亞錦賽、世錦賽和亞運，都將是參賽目標，「不過不管準備什麼層級的比賽，我都希望自己一視同仁、全力以赴，這樣的心態對自己才會是最好的。」
今年亞錦賽前3名將能取得名古屋亞運參賽資格，也是李讓目前一大備戰目標，他預計跟義大利籍教練進行合作，透過新的刺激讓自己有更好發揮，「主要是希望多接受一些新的刺激，可以在未來成人賽場上，甚至是國際賽、亞錦賽有好的發揮。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。