擊劍／李讓首次全大運拚獎牌大滿貫 放眼亞錦賽頒獎台爭亞運資格

我國擊劍新星李讓2月在亞洲青年擊劍錦標賽拿下我國首面男子銳劍團體金牌，5月將首度站上全大運舞台，今天出席全大運記者會時表示，儘管今年國內外賽程安排相當密集，仍希望在生涯首次全大運上完成自己台灣擊劍獎牌的最後一塊拼圖。

剛滿19歲的李讓，去年進入台師大競技系，儘管過去在全中運、甚至全運會都有過奪金紀錄，但今年全大運將是他首度站上此舞台，在今天談到對於首次全大運的期許時，他說：「比賽已經比過很多了，包括全運會也比過了，我覺得就是把自己在台灣擊劍獎牌的最後一塊拼圖拿下來，因為就差全大運了。」

李讓坦言，儘管今年個人賽事安排相當密集，2月才剛結束亞青賽，接下來還有5、6站的成人站賽事要進行，加上4月匈牙利大獎賽，以及今年重頭戲亞錦賽、世錦賽和亞運，都將是參賽目標，「不過不管準備什麼層級的比賽，我都希望自己一視同仁、全力以赴，這樣的心態對自己才會是最好的。」

今年亞錦賽前3名將能取得名古屋亞運參賽資格，也是李讓目前一大備戰目標，他預計跟義大利籍教練進行合作，透過新的刺激讓自己有更好發揮，「主要是希望多接受一些新的刺激，可以在未來成人賽場上，甚至是國際賽、亞錦賽有好的發揮。」