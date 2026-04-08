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全大運／NVIDIA、宏碁合力贊助 電競重回全大運舞台

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
115年全國大專校院運動會將於5月2日至6日在國立中央大學盛大登場。記者劉肇育／攝影
115年全國大專校院運動會將於5月2日至6日在國立中央大學盛大登場。記者劉肇育／攝影

115年全國大專校院運動會將於5月2日至6日在國立中央大學盛大登場，今天也舉行全國記者會暨聖火引燃儀式，這不僅是中央大學校史第3度承辦全大運，加上今年適逢名古屋亞運年，讓不少國手都將此視為亞運會的前哨戰。 

今年全大運賽事除涵蓋田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、擊劍、射箭、舉重、射擊、拳擊、空手道、角力、軟式網球、木球、划船、輕艇及自由車等必辦項目外，中央大學亦特別選辦「電子競技」納入競賽，共計21個運動種類，匯聚全國頂尖大專院校選手同場較勁，角逐校際最高榮耀，展現青春活力與卓越實力。

其中電子競技項目，也是暌違多時後再度重返全大運舞台，今年將由NVIDIA 和宏碁合力贊助，此次合作宏碁成為全大運電競設備廠商，期許年輕學子在賽場上展現屬於自己的風格與信念，以堅定步伐，引領全大運邁向改變的最前線。

在今天的記者會暨聖火引燃儀式中，運動部常務次長洪志昌就表示，中央大學是除了台師大、台體大和北市大三所設有體育系所的學校外，首個3度以上承辦全大運的大專校院，展現對於承辦體育賽事的熱情，「另外，今年全大運也是亞運會的前哨戰，所有參賽的選手一定會卯足全力，發揮平時訓練的成果，甚至是透過賽事來爭取亞運參賽資格，可以說是精采可期。」

中央大學校長蕭述三則表示，本屆賽會以「無懼．永續 Run Fearless Run Green」為主題，強調青年世代無畏挑戰的精神。今年聖火「雙火源」設計，其中一火源為「科學之火」，史無前例在北極引燃聖火，提高全球國際視野。另一火源則為「祖靈之火」，透過阿里山鄒族「戰祭」祈福，與土地與文化作更深刻連結。

為賽事揭開序幕的聖火傳遞活動，將於4月13日至17日正式起跑。聖火由中央大學出發，展開為期五天的全台環島傳遞，行程規劃逐一造訪元智大學、健行科技大學、中原大學、清華大學、台灣體育運動大學、彰化師範大學、中正大學、成功大學、長榮大學、高雄科技大學、屏東大學、台東大學、東華大學、慈濟大學、宜蘭大學及台北市立大學。透過校際串聯凝聚體育認同，並結合在地文化與校園資源，深化體育與人文關懷的連結。

成功大學 清華大學 運動部

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