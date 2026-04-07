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羽球／亞錦賽混雙 葉宏蔚、詹又蓁直落2晉級16強

中央社／ 台北7日電
台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁(左)，挺進全英羽球賽混雙決賽。 路透
台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁(左)，挺進全英羽球賽混雙決賽。 路透

2026年亞洲羽球錦標賽今天在中國寧波登場，會內賽先進行混雙賽事，拿下全英羽球公開賽金盃的台灣組合葉宏蔚、詹又蓁，首輪以21比16、21比18擊敗印尼組合晉級16強。

亞洲羽球錦標賽總獎金55萬美元（約新台幣1760萬元），世界排名積分依照世界羽球總會（BWF）超級1000等級賽事，冠軍可獲得1萬2000分積分；今天先進行各組資格賽，隨後進行混雙會內賽。

拿下今年世界羽球總會（BWF）全英羽球公開賽混雙冠軍的台灣組合葉宏蔚、詹又蓁，最新世界排名來到第12名，今天在相隔近1個月後再度出賽，對上世界第19的印尼組合安德南（Adnan Maulana）傑米爾（Indah Cahya. Sari Jamil）。

儘管雙方首度對戰，但台灣組合有備而來，首局開賽就靠著出色的輪轉搭檔，一路將分數拉開，最多取15比8的領先，順利先收下首局。

第2局遭到對手頑強抵抗，加上比賽前段自身的主動失誤過多，開賽以3比8落後。

隨後台灣組合降低失誤率，靠著詹又蓁前場出色的做球及防守，搭配葉宏蔚主動出擊的後場殺球，一口氣連得10分逆轉戰局。

儘管比賽尾聲雙方一度戰成18比18平手，不過葉宏蔚、詹又蓁還是發揮出搭檔默契連得3分，順利直落2過關晉級。

葉宏蔚告訴中央社記者，全英冠軍已經過去了，現在就是專注在亞錦賽，畢竟一陣子沒比賽了還是要抓一下感覺，後續還有很多改進的空間，希望能越打越好。

羽球 印尼 葉宏蔚

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