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射箭／世界盃普艾布拉站 中華箭客拚佳績搶亞運資格

中央社／ 台北7日電
中華射箭隊出發。 中華射箭協會臉書
中華射箭隊出發。 中華射箭協會臉書

射箭世界盃普艾布拉站今天登場，中華代表隊派出反曲與複合弓共16名男、女選手參賽，除了要力爭單站成績外，選手也要為名古屋亞運資格打拚。

中華民國射箭協會從去年底到今年1月，共舉辦了3場名古屋亞運選拔賽，選出包括反曲弓男、女，複合弓男、女各前4名的好手。

這16名選手將參加今年射箭世界盃前2站，包括本週的墨西哥普艾布拉（Puebla）、5月5日的中國上海站，等到這2場結束後，會依照選手個別成績換算積分，最終選出前3名代表中華參加亞運。

在選拔賽排名高居第1的「湯包」湯智鈞表示，等了好久終於要參加國際賽，「我想今年最大的目標當然就是亞運，我也會在今年好好調整，繳出自己能滿意的成績。」

中華射箭反曲弓代表隊在2018年雅加達亞運斬獲男子團體金牌、女子團體銀牌，不過上屆杭州亞運，反曲弓不論個人或團體幾乎全軍覆沒，無人晉級獎牌戰。

至於複合弓項目，「一姐」黃逸柔今年也將加入企業射箭聯賽的戰場，先用本週世界盃啟動新賽季。她提到：「2028洛杉磯奧運有複合弓混雙後，確實讓我更有鬥志和目標，當然，現階段先穩住亞運資格。」

中華射箭代表隊陣容包括反曲弓男子湯智鈞、魏均珩、鄭祥輝、林子翔，女子許芯慈、邱意晴、風佑築、李彩綺；複合弓男子陳界綸、張正韋、顏子翔、吳子瑋，女子黃逸柔、陳芳翊、陳怡瑄、邱鈺兒。

名古屋 亞運

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