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拳擊／林郁婷隔19個月復出 首吐心聲「看到擂臺很陌生」

中央社／ 台北7日電
林郁婷。(記者季相儒／攝影)
林郁婷。(記者季相儒／攝影)

拿下巴黎奧運女子拳擊金牌的台灣好手林郁婷，在相隔19個月後再度參加國際賽，並獲得亞錦賽銅牌；林郁婷今天首度吐露心聲，自認首場比賽前看到擂臺，感覺真的很陌生。

「台灣女兒」林郁婷在2024年巴黎奧運女子拳擊風光摘金，成為台灣史上第1人；未料當年底的世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）年終賽，就因為新的性別檢測規範模糊不清，讓她決定退賽，就此開啟了長達19個月沒有比賽可打的困境。

幸好在中華民國拳擊協會不斷居中協調、申訴後，終於在今年3月19日獲得允諾，可以參加位在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲錦標賽，這也是林郁婷相隔19個月後，再度征戰國際賽。

她在接受中央社記者訪問時首度吐露心聲，「剛到蒙古時，看到比賽的擂臺真的感覺陌生，加上自己也知道體重控制得沒這麼好，又是新的量級，賽前真的會感到緊張。」

林郁婷表示，19個月沒有比賽，對於任何一名菁英選手來說都是很難熬的一件事，練了半天卻沒有實戰，也不知道有哪些地方需要調整、改進。

「有點像是當年COVID-19疫情的時候全球停賽，不過那時候是明確知道因為疫情所以沒有比賽可打，但這段期間卻是知道有比賽，但自己沒辦法參加，感覺更加煎熬。」

她還回憶提到，「知道可以參加亞錦賽的當下，我正好在國訓中心的餐廳吃飯，想說不要有太多情緒，以免影響他人用餐，結果我的防護員居然直接喜極而泣大哭起來，害我也被影響到跟著落淚。」

相隔19個月復出參賽，林郁婷在亞錦賽止步4強獲得銅牌，她強調：「能打到什麼成績其實我沒有看太重，反而是場上沒有好好發揮、策略戰術沒有落實讓我比較介意，第1次打60公斤級有很多新面孔，但4強就落敗，對我來說也是很大的警訊。」

回想起過去這19個月的波折和風風雨雨，林郁婷再以滿滿正能量回應，「我的人生就是像是一場拳擊賽，會不斷遇到各種困難和挑戰，但只要站上擂臺不被擊倒，一定就有機會反敗為勝。」

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