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拳擊／林郁婷拳擊亞錦賽奪銅 笑稱達標拿運動部長賀電

中央社／ 台北7日電
拿下2026年拳擊亞錦賽銅牌的「台灣女兒」林郁婷（右），獲駐蒙古代表王凱右（中）頒發運動部賀電。左為教練曾自強。圖中華民國拳擊協會提供
拿下2026年拳擊亞錦賽銅牌的「台灣女兒」林郁婷（右），獲駐蒙古代表王凱右（中）頒發運動部賀電。左為教練曾自強。圖中華民國拳擊協會提供

拿下今年拳擊亞錦賽銅牌的「台灣女兒」林郁婷，今天告訴中央社記者，笑稱雖然沒能奪冠，但賽事的目標之一，就是要拿到運動部長李洋的賀電。

林郁婷自從巴黎奧運拿下金牌後，至今相隔19個月，才再度站上國際賽場的擂臺；這次亞錦賽一路過關斬將，直到4強賽才以1比4敗給北韓的元恩景。

儘管沒能摘金，但林郁婷依舊拿下這面得來不易的銅牌，並且還獲得運動部長李洋頒發的賀電。

林郁婷笑說：「這次來參賽的目的，當然就是想要奪冠，不過另外就是想要拿到運動部長的賀電，畢竟他上任後，我一直都沒有機會出國參賽。」

李洋在擔任運動部長之前，和林郁婷多次在活動上搭檔出席，當時也以「洋郁片」組合自稱，看得出來2人的好交情。

只可惜李洋在去年9月9日走馬上任運動部長後，林郁婷依舊受限於世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）的相關規定無法出賽，始終沒有機會拿到李洋頒發的賀電。

昨林郁婷4強賽淘汰確定獲得亞錦賽銅牌後，立刻由駐蒙古代表王凱右頒發運動部長李洋賀電給林郁婷，讓她笑說：「至少有完成其中之一個目標。」

女兒 金牌 北韓

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