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羽球亞錦賽／台灣20組參賽 林俊易全英奪冠後首戰

中央社／ 台北7日電
林俊易。 美聯社
林俊易。 美聯社

2026亞洲羽球錦標賽將從今天起在中國寧波開打，台灣共20組人馬參賽，包括拿下今年全英羽球公開賽冠軍的男單林俊易、混雙葉宏蔚、詹又蓁，都將在休息將近1個月後登場。

亞洲羽球錦標賽總獎金55萬美元（約1760萬台幣），世界排名積分依照世界羽球總會（BWF）超級1000等級賽事，冠軍可獲得12000分積分；今天先進行各組資格賽，預計下午4時展開混雙會內賽。

台灣今年全員出動，在男單、女單、男雙、女雙、混雙等5個項目各有4組人馬參賽，總計20組要力拚冠軍獎盃；在亞錦賽史上，僅戴資穎分別在2017、2018、2023年三度封后，其餘還無人能奪冠。

男單世界排名第8的「左手重砲」林俊易，拿下全英羽球公開賽後就返台休息訓練，也讓自己身體能從高強度賽事中恢復。

他表示，還是一場一場的打，希望能發揮出自己最佳的能力，林俊易首輪將對上中國翁泓陽。

至於「台灣一哥」周天成，過去曾在2019年獲得銅牌，已是生涯最佳成績，他在今年的BWF賽事表現起伏，打了7場僅2場挺進8強。

台灣混雙組合葉宏蔚和詹又蓁，也將扛著全英冠軍的招牌在亞錦賽登場；葉宏蔚提到，回台灣休息兼訓練確實讓身心都放鬆不少，接下來在亞錦賽就是好好拚，看能打到什麼程度。

台灣混雙組合在亞錦賽史上，僅2008年的方介民、程文欣獲得銅牌最佳。

另外，剛升格當新手爸爸的王齊麟，也將再度和搭檔邱相榤出征亞錦賽，他們首輪對手，將是世界排名第2的馬來西亞組合謝定峰、蘇偉譯。

王齊麟 葉宏蔚 林俊易 羽球

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