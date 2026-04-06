快訊

家樂福改名倒數？「樂家康」悄曝光 新品牌名稱掀熱議

川普下最後通牒 一夜摧毀發電廠可行？專家分析：軍方電力難切斷

以為被列黑名單！日本大胃女王來台吃到飽餐廳 店員嚴肅走來「結局大反轉」

聽新聞
0:00 / 0:00

拳擊／陳念琴挑戰亞錦賽第二金 教練：細節再修正

聯合報／ 記者曾思儒／台北—烏蘭巴托電話採訪
「拳擊女王」陳念琴（右二）打進亞錦賽決賽後和團隊開心合影。圖／中華民國拳擊協會提供
「拳擊女王」陳念琴（右二）打進亞錦賽決賽後和團隊開心合影。圖／中華民國拳擊協會提供

2026年拳擊亞錦賽在蒙古烏蘭巴托登場，我國共有4名女將打進4強，壓軸上陣的「拳擊女王」陳念琴打到第二回合卻遇跳電意外，電力恢復後比賽沒有繼續進行，直接進入判決，最終陳念琴擊敗印度女將博羅（Ankushita Boro）闖進決賽，但過程讓教練柯文明稱前所未見。

「我們也是第一次遇到這種停電的狀況，還好贏了。」柯文明表示，第一回合陳念琴以3：2佔上風，第二回合才開始1分多鐘就停電，後面沒有繼續比賽，裁判直接評判哪一位選手優勢，第二回合陳念琴獲得5：0壓倒性勝利，第三回合也沒再比，直接判決陳念琴獲勝。

這是陳念琴生涯第三度打進亞錦賽決賽，2019年她在曼谷亞錦賽首度闖決賽「銀恨」，2022年約旦安曼亞錦賽嚐到金牌滋味，今年以頭號種子身份再闖決賽，9日進行的最終戰將和北韓黃孝順（Hyo Sun Hwang，音譯）爭金。

柯文明提到，陳念琴今天整體狀況很不錯，「不管在比賽節奏的掌握，還是攻擊強度，都有達到我們設定的水準，特別是她的企圖心很明確，整體表現是穩定的。在這段時間的訓練與體重控制也都維持得很好，目前身體與比賽狀態都在一個不錯的位置。」

離決賽還有兩天調整時間，柯文明老神在在說，陳念琴是經驗豐富的選手，「接下來這幾天會再針對細節做一些調整與修正，讓整體更穩定，準備迎接決賽。」

中華隊11名選手共有4名女將打進4強，今天日場出賽的郭怡萱和巴黎奧運「金牌拳后」林郁婷雖接連敗給北韓選手仍有銅牌入袋，晚場上陣的女子54公斤級黃筱雯和陳念琴雙雙打進決賽，周四下午1點將挑戰金牌。

印度 拳擊 陳念琴

延伸閱讀

拳擊／不被跳電意外影響 陳念琴第三度闖亞錦賽決賽

拳擊／打下中國全運會金牌 黃筱雯再闖亞錦賽決賽

拳擊／小鋼砲郭怡萱亞錦賽奪銅 教練肯定愛徒更穩

拳擊／不敵北韓亞運銀牌 林郁婷奧運後首戰亞錦賽奪銅

相關新聞

射箭／世界盃普艾布拉站 中華箭客拚佳績搶亞運資格

射箭世界盃普艾布拉站今天登場，中華代表隊派出反曲與複合弓共16名男、女選手參賽，除了要力爭單站成績外，選手也要為名古屋亞...

足球／女足連署更換總教練 足協：優先調整教練團

中華女子足球代表隊球員聯名陳情，表明更換教練訴求，中華足球協會下午發出聲明表示，理事長張璨及技術委員會已啟動全面檢視與應對機制，將教練團調整列為優先處理事項。

拳擊／林郁婷拳擊亞錦賽奪銅 笑稱達標拿運動部長賀電

拿下今年拳擊亞錦賽銅牌的「台灣女兒」林郁婷，今天告訴中央社記者，笑稱雖然沒能奪冠，但賽事的目標之一，就是要拿到運動部長李...

羽球亞錦賽／台灣20組參賽 林俊易全英奪冠後首戰

2026亞洲羽球錦標賽將從今天起在中國寧波開打，台灣共20組人馬參賽，包括拿下今年全英羽球公開賽冠軍的男單林俊易、混雙葉...

拳擊／陳念琴挑戰亞錦賽第二金 教練：細節再修正

2026年拳擊亞錦賽在蒙古烏蘭巴托登場，我國共有4名女將打進4強，壓軸上陣的「拳擊女王」陳念琴打到第二回合卻遇跳電意外，電力恢復後比賽沒有繼續進行，直接進入判決，最終陳念琴擊敗印度女將博羅（Ankushita Boro）闖進決賽，但過程讓教練柯文明稱前所未見。

拳擊／不被跳電意外影響 陳念琴第三度闖亞錦賽決賽

2026年拳擊亞錦賽在蒙古烏蘭巴托登場，我國共有4名女將打進4強，今天接連上陣搶決賽門票，日場出賽的郭怡萱和巴黎奧運「金牌拳后」林郁婷雖接連敗陣，不過晚場率先上陣的黃筱雯和壓軸登場的「拳擊女王」陳念琴都闖決賽，周四下午將挑戰帶回金牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。