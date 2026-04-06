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拳擊／不被跳電意外影響 陳念琴第三度闖亞錦賽決賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陳念琴。 美聯社(資料照)
陳念琴。 美聯社(資料照)

2026年拳擊亞錦賽在蒙古烏蘭巴托登場，我國共有4名女將打進4強，今天接連上陣搶決賽門票，日場出賽的郭怡萱和巴黎奧運「金牌拳后」林郁婷雖接連敗陣，不過晚場率先上陣的黃筱雯和壓軸登場的「拳擊女王」陳念琴都闖決賽，周四下午將挑戰帶回金牌。

今年亞錦賽中華隊共派出11名選手，女子51公斤級郭怡萱、女子54公斤級黃筱雯、60公斤級林郁婷和女子65公斤陳念琴都打進4強。今天先上陣的郭怡萱和林郁婷雖接連敗給北韓女將仍有銅牌進帳，晚場先上陣的黃筱雯則以4：1擊敗中國去年全運會金牌趙軒，成為第一位搶進決賽的寶島女將。

名列女子65公斤頭號種子的陳念琴，2022年亞錦賽就曾登頂，今天和印度女將博羅（Ankushita Boro）搶決賽門票，首回合獲得3位裁判10分肯定；第二回合比賽到中途，現場燈光突然全暗，突如其來的跳電讓現場譁然。

比賽恢復後，陳念琴如願奪勝，她也在擂台大喊一聲慶祝。根據判決結果，有兩位裁判給出平手分數，另外3人都給陳念琴較高分數，讓她以3：0過關。

這是陳念琴生涯第三度打進亞錦賽決賽，2019年她在曼谷亞錦賽首度闖決賽「銀恨」，2022年約旦安曼亞錦賽嚐到金牌滋味，今年將挑戰生涯第2面亞錦賽金牌。

決賽將於周四下午1點陸續登場，黃筱雯的對手已出爐，將碰印度普麗蒂（Preeti Preeti）。

北韓 中華隊 全運會

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