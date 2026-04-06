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拳擊／打下中國全運會金牌 黃筱雯再闖亞錦賽決賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
黃筱雯(中)闖亞錦賽決賽。 黃筱雯再闖亞錦賽決賽
黃筱雯(中)闖亞錦賽決賽。 黃筱雯再闖亞錦賽決賽

2026年拳擊亞錦賽在蒙古烏蘭巴托登場，我國共派出11名選手參賽，其中4名女將打進4強；今天日場出賽的郭怡萱和巴黎奧運「金牌拳后」林郁婷雖接連敗陣，不過晚場率先上陣的黃筱雯打下中國女將趙軒，打進決賽至少追平個人亞錦賽最佳的銀牌成績。

今年亞錦賽，中華隊包括女子51公斤級郭怡萱、女子54公斤級黃筱雯、60公斤級林郁婷和女子65公斤陳念琴都打進4強，先上陣的郭怡萱和林郁婷雖接連敗給北韓女將仍有銅牌進帳。

晚場率先上陣的黃筱雯，4強對手趙軒是去年中國全運會女子54公斤級金牌，第一回合176公分的黃筱雯完全占上風，獲得5位裁判的10分，第二回合也獲得3位裁判青睞；第三回合黃筱雯積極出拳，獲得3位裁判10分，最終在現場「Taipei」喊聲中被裁判舉起手，以4：1搶下決賽門票。

黃筱雯過往在亞錦賽打下1銀2銅，今年打進決賽至少追平2019年紀錄，周四登場的決賽將尋求個人亞錦賽首金。

巴黎奧運打下銅牌的陳念琴是壓軸上陣的台將，稍晚將和印度女將博羅（Ankushita Boro）爭決賽門票。

拳擊亞錦賽黃筱雯晉決賽　教練盛讚有扛住扣分壓力

【中央社／6日電】

台灣女子拳擊好手、世界拳后黃筱雯，今天在蒙古亞錦賽54公斤級4強，靠著出色刺拳及防守反擊，以4比1擊敗中國的趙軒闖進冠軍賽；教練劉宗泰盛讚，選手有扛住被扣分的壓力。

高居世界拳擊聯盟（World Boxing, WB）女子54公斤級世界排名第1的黃筱雯，今天在4強遭遇中國好手趙軒，雙方打法截然不同，首回合黃筱雯佔有身高、臂展優勢，穩穩打反擊拳，獲得5名裁判認同都給10分。

第2回合開始，趙軒的近身攻擊更加猛烈，幾乎纏抱著黃筱雯不放，沒想到裁判反而認定是黃筱雯不攻擊都在跟對手糾纏，因此扣了她分數，導致前2回合結束，黃筱雯僅剩3比2領先。

關鍵第3回合，黃筱雯再度要回優勢，不斷找空檔打出反擊拳，最終就讓她以4比1的積分過關。

劉宗泰告訴中央社記者，這場比賽確實學到很多經驗，「但必須要稱讚筱雯，在第2局莫名被扣分後，還是可以扛住壓力，在擂台上臨危不亂，還是照著既定戰術執行。」

劉宗泰提到，也有可能是因為早上郭怡萱、林郁婷的比賽，看起來對手都像是「衝贏」的，「所以筱雯的對手也有樣學樣，幾乎全場就是往我們懷裡先衝再說，偏偏裁判也買單。」

黃筱雯拳擊生涯曾拿過1銀2銅的亞錦賽獎牌，今年狀況正好，也順利挺進冠軍戰；劉宗泰強調，「目前狀態真的不錯，節奏也都有打出來，希望可以持續維持到冠軍戰。」

根據籤表，黃筱雯在冠軍戰的對手將是印度選手普里蒂（Preeti Preeti），2人在去年底的WB年終賽4強交手過，當時帶傷上陣的黃筱雯以0比4落敗。

黃筱雯(左)闖亞錦賽決賽。 黃筱雯再闖亞錦賽決賽
黃筱雯(左)闖亞錦賽決賽。 黃筱雯再闖亞錦賽決賽

黃筱雯(左)闖亞錦賽決賽。 黃筱雯再闖亞錦賽決賽
黃筱雯(左)闖亞錦賽決賽。 黃筱雯再闖亞錦賽決賽

中華隊 金牌 全運會

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