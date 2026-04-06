拳擊／小鋼砲郭怡萱亞錦賽奪銅 教練肯定愛徒更穩

在蒙古烏蘭巴托舉行的拳擊亞錦賽，台灣「小鋼砲」郭怡萱今天在女子51公斤級4強，雖以0比5不敵北韓安琴別，賽後教練柯文明仍給予肯定，認為子弟兵在國際賽越來越穩定。

拳擊亞洲錦標賽女子51公斤級共12人參賽，身高僅150公分的郭怡萱幸運抽中長籤首輪免戰，8強以3比2險勝韓國對手晉級今天4強戰。

郭怡萱今天對上出拳猛烈又積極的安琴別，儘管按照賽前擬定的策略、近乎完美執行，並且精準打點，但3回合下來，5名裁判還是一面倒都給安琴別10分，最終就以0比5落敗。

柯文明在接受中央社記者訪問時也替子弟兵抱屈：「其實過程中，我們都有精準打到對手，雖然對手壓迫性很強，但不太可能會出現這樣一面倒的給分，裁判應該要看到我們擊中對方的部分。」

柯文明分析提到，對手就是那種壓迫性很強的出拳方式，而且幾乎3回合都不會給對手喘息空間，「所以賽前我們就擬定策略，先把距離拉出來，不要給對方連續攻擊機會，然後再適時近身打點，這個部分怡萱真的執行到位。」

柯文明表示，從去年國際賽到年終賽，再到這場亞錦賽，看得出郭怡萱有越來越適應國際賽的氛圍，表現也相當穩定，「現在就是回台灣後繼續加強，要讓裁判對她的拳有印象，這樣給分才不會陷入劣勢。」