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射箭／新星許芯慈拚世界盃 被點名值得關注選手

中央社／ 台北6日電
許芯慈。圖／擷自影片
許芯慈。圖／擷自影片

墨西哥舉行的射箭世界盃普艾布拉站將於明天登場，年僅18歲的台灣女將許芯慈，特別被官網列為值得關注的5名選手之一，教練吳英男也評估愛徒近況調整不錯。

本季射箭世界盃首站在墨西哥普艾布拉（Puebla）舉行，台灣射箭代表隊在總教練廖健男領軍下，派出名古屋亞運候選名單陸續征戰男、女子複合弓及男、女子反曲弓，全力為代表台灣前進亞運舞台努力。

世界射箭總會（World Archery Federation）特別點名，被譽為「最強高中生」的台灣女將許芯慈是值得關注5名選手之一，內文提及過往女子反曲弓項目，不論團體或個人賽幾乎長期都由韓國隊壟斷，不過許芯慈去年優異表現造成對手極大困擾。

世界射箭總會指出，許芯慈不僅在世界盃年終賽與韓國名將安山拚到加射才落敗、以銀牌作收，更攜手隊友在世錦賽扳倒地主韓國隊，最後勇奪反曲弓女團隊史暌違6年的金牌，展現無窮潛力，加上這次世界盃普艾布拉站，韓國隊仍處於選拔階段並未派隊參賽，因此相當看好許芯慈的表現。

許芯慈的指導教練吳英男接受中央社採訪時表示，愛徒的狀況不錯，在出發前有再調整心態，接下來就看比賽臨場發揮，而世界盃前兩站攸關名古屋亞運席次，吳英男期許許芯慈穩定發揮，先把目標擺在選上代表隊，再來尋求個人賽突破去年成績。

世錦賽 名古屋 墨西哥

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