拳擊／不敵北韓亞運銀牌 林郁婷奧運後首戰亞錦賽奪銅

在蒙古烏蘭巴托登場的拳擊亞錦賽，各級4強賽今天第8日賽程登場，我國女將郭怡萱和巴黎奧運「金牌拳后」林郁婷接連登場，但兩人都不敵北韓對手，無緣挺進最終決賽。

今年亞錦賽我國共派出11名選手參賽，共有4名女將闖進4強保底獎牌，今天女子51公斤級郭怡萱、女子54公斤級黃筱雯、60公斤級林郁婷和女子65公斤陳念琴都將上陣搶決賽門票；郭怡萱和林郁婷午場接續上場，下午5點展開的晚場賽程由東京奧運奪銅的黃筱雯打頭陣，世界排名第2的陳念琴隔一場後上場。

今天率先上場的郭怡萱僅150公分，靠敏捷性與技巧彌補身高劣勢，曾當選亞青、世青國手，並拿下世青第5名，今年亞錦賽也一路闖關4強。今天4強碰北韓安琴星（An Kum-byol，音譯），第一回合就明顯落下風，第二回合幾次出拳雖成功擊中對手，但最終安琴星仍獲得五位裁判一面倒青睞，以5：0搶進決賽。

郭怡萱（左）。圖／中華民國拳擊協會提供

拿過亞錦賽54公斤和57公斤級金牌的林郁婷，今年亞錦賽是巴黎奧運後首場國際賽，改打60公斤級的她也挺進4強。今天碰身高165公分的北韓元恩景（Won Un-gyong，音譯），擁有10公分身高優勢的林郁婷第一回合守中反攻，頻頻找到空檔反擊，但只獲得5位裁判中的2位青睞。

第二回合林郁婷把握對手體力下滑機會主動出擊，但杭州亞運奪銀的元恩景第三回合兩度把林郁婷撂倒在地，單回合獲得一面倒分數，最終元恩景以4：1擊敗林郁婷，搶進女子60公斤級決賽。

郭怡萱不敵北韓安琴別 拳擊亞錦賽獲銅牌

在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲拳擊錦標賽，台灣新秀郭怡萱今天在女子51公斤級4強戰，面對北韓勁敵安琴別，鏖戰3回合以0比5落敗，無緣決賽門票，但仍帶回一面銅牌。

身高僅150公分的泰雅族女將郭怡萱，在今年拳擊亞錦賽一路過關斬將，今天在4強戰對上安琴別，可惜身材、技術都不如對手，3回合5名裁判都給對手10分，最終以0比5落敗。