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中市3座運動館今年啟用 北屯國兒運設中部唯一標準滑冰場

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市北屯國兒運設置中部唯一符合標準規格的滑冰場。圖／台中市政府提供
台中市北屯國兒運設置中部唯一符合標準規格的滑冰場。圖／台中市政府提供

台中市北屯國民暨兒童運動中心、西區兒童運動中心及烏日全民運動館3座場館今年將陸續啟用，全市運動中心將達17座，其中北屯設置中部唯一標準滑冰場、烏日導入運動科技深耕棒球訓練、西區打造兒童技擊運動空間。

運動局指出，北屯國兒運除設有游泳池、體適能中心及綜合球場等6大核心設施外，最大亮點為中部唯一符合標準規格的滑冰場，除提供市民體驗冰上運動外，也可作為選手培訓及賽事場地。

台中滑冰選手近年於國際賽表現亮眼，在「2025年ASU亞洲短道競速滑冰錦標賽」勇奪4金4銀5銅，未來將以此場館作為培育冰上運動人才的重要基地。

運動局表示，烏日全民運動館主打科技化運動體驗，導入運動科技與棒球學苑訓練系統，結合室內訓練與周邊戶外棒壘球場，打造完整訓練環境；館內規劃羽球場、健身房及多元教室，館外則結合環形步道與綠地景觀，形塑運動與生活融合的新型態場域。

西區兒童運動中心以「小海豹俱樂部」為主題，設於美村綜合服務園區，延續歷史場域意象，結合柔道、空手道及跆拳道等技擊運動，透過遊戲化設計培養孩子紀律與專注力。此外，館內設有兒童多功能球場與彈性教室，提供安全且適齡的運動學習環境。

運動局強調，去年全市運動中心使用人次已突破400萬，隨著新場館啟用，今年可望挑戰500萬人次。

台中市西區兒童運動中心以「小海豹俱樂部」為主題，設於美村綜合服務園區，延續歷史場域意象。圖／台中市政府提供
台中市西區兒童運動中心以「小海豹俱樂部」為主題，設於美村綜合服務園區，延續歷史場域意象。圖／台中市政府提供

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