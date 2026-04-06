中市3座運動館今年啟用 北屯國兒運設中部唯一標準滑冰場

2026國際乒聯單打世界盃5日在澳門迎來收官，中國隊在男女單打決賽中雙雙奪冠，女子單打方面，孫穎莎對陣隊友王曼昱，最終以4：1勝出，連續第三年奪得世界盃女子單打冠軍，成為自1973年賽事創辦以來首位達成此項紀錄的女子選手；男子單打方面，王楚欽以4：3逆轉擊敗日本選手松島輝空，首度加冕世界盃男子單打冠軍。

2026-04-06 14:29