快訊

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

全台阿信站出來！名字有「這9字」同音也能免費拿1490元手機防撞貼

聽新聞
0:00 / 0:00

高球／PGA德州公開賽最終回 俞俊安單獨第7創本季最佳

中央社／ 台北6日電
俞俊安以低於標準14桿的274桿、單獨第7作收，寫下本季最佳成績。 路透社
俞俊安以低於標準14桿的274桿、單獨第7作收，寫下本季最佳成績。 路透社

美國PGA德州公開賽今天結束4回合激戰，台灣唯一參賽好手俞俊安在3、4回合「趕進度」，最終以低於標準14桿的274桿、單獨第7作收，寫下本季最佳成績。

總獎金980萬美元（約新台幣3.13億元）的美國職業高爾夫協會（PGA）德州公開賽，在美國聖安東尼奧舉行，台灣僅有俞俊安參賽，他在前2回合分別繳出69、70桿順利晉級。

第3回合受到天氣影響，部分球員未能完賽，包括俞俊安在內，因此昨晚先進行第3回合補賽。

俞俊安把握機會，第3回合補賽打完抓8博蒂、吞2柏忌繳出66桿的佳績，也讓總桿數竄升到205桿，僅落後領先者3桿，正式進入爭冠行列。

只可惜第4回合，俞俊安在前9洞抓2博蒂、吞2柏忌，沒能掌握機會追近桿數；不過轉場後表現出色，在第12洞吞柏忌後，在最後5洞抓了4博蒂，精彩完成比賽。

俞俊安在最終回合的開球上球道率雖然僅有50%，但他出色的鐵桿完全發揮作用，標準桿上果嶺率高達77.8%，在所有晉級球員中排名第1，也因為鐵桿精準，讓他果嶺上平均推桿僅1.57次，同樣排在第10名。

俞俊安雖未能奪冠，但單獨獲得第7名，對他在PGA的積分排名大有斬獲，未來對於參賽資格也很有幫助；比賽最終由美國選手史波恩（J.J. Spaun），以低於標準17桿的271桿奪冠。

美國 俞俊安 高爾夫

延伸閱讀

NCAA／密西根連5戰擊潰對手寫飆分紀錄 決賽強碰王者康乃狄克

拳擊／亞錦賽陳念琴首戰擊退泰國選手 晉級4強銅牌保底

拳擊／亞錦賽止步8強 19歲彭家豐惜敗大陸好手劉闖

拳擊／日本移地訓練調整好狀態 世界拳后黃筱雯亞錦賽首戰過關

相關新聞

桌球世界盃／王楚欽首奪冠 孫穎莎3連霸史上第一

2026國際乒聯單打世界盃5日在澳門迎來收官，中國隊在男女單打決賽中雙雙奪冠，女子單打方面，孫穎莎對陣隊友王曼昱，最終以4：1勝出，連續第三年奪得世界盃女子單打冠軍，成為自1973年賽事創辦以來首位達成此項紀錄的女子選手；男子單打方面，王楚欽以4：3逆轉擊敗日本選手松島輝空，首度加冕世界盃男子單打冠軍。

拳擊／不敵北韓亞運銀牌 林郁婷奧運後首戰亞錦賽奪銅

在蒙古烏蘭巴托登場的拳擊亞錦賽，各級4強賽今天第8日賽程登場，我國女將郭怡萱和巴黎奧運「金牌拳后」林郁婷接連登場，但兩人都不敵北韓對手，無緣挺進最終決賽。

中市3座運動館今年啟用 北屯國兒運設中部唯一標準滑冰場

台中市北屯國民暨兒童運動中心、西區兒童運動中心及烏日全民運動館3座場館今年將陸續啟用，全市運動中心將達17座，其中北屯設置中部唯一標準滑冰場、烏日導入運動科技深耕棒球訓練、西區打造兒童技擊運動空間。

高球／PGA德州公開賽最終回 俞俊安單獨第7創本季最佳

美國PGA德州公開賽今天結束4回合激戰，台灣唯一參賽好手俞俊安在3、4回合「趕進度」，最終以低於標準14桿的274桿、單...

世足賽／國足踢不進仍難擋中國瘋足球 決賽黃牛票炒破80萬元

世界盃足球賽開踢還有兩個多月，中國國內的世界盃門票代購市場已一片熾烈，尤其決賽門票最高炒到人民幣18萬元（約合新台幣81...

桌球世界盃／不敵日18歲新星 林昀儒奪銅仍寫新猷

世界排名第7的我國桌球一哥「小林同學」林昀儒，暌違7年再度打進世界盃4強賽，今天和18歲的日本新星松島輝空對決，兩名上周一起奪冠的隊友變對手上演7局激戰，最終松島輝空以局數4：3拿下對戰首勝，也成為日本史上第2位打進決賽的選手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。