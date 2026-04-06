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世足賽／國足踢不進仍難擋中國瘋足球 決賽黃牛票炒破80萬元

中央社／ 台北6日電
2026年世足賽即將開踢。圖截自X
2026年世足賽即將開踢。圖截自X

世界盃足球賽開踢還有兩個多月，中國國內的世界盃門票代購市場已一片熾烈，尤其決賽門票最高炒到人民幣18萬元（約合新台幣81萬元），接近國際足球總會所公布最高等級票價的兩倍。

2026世界盃足球賽預定6月11日在美國加拿大墨西哥登場。據陸媒藍鯨新聞，透過正式管道買到世界盃門票有一定門檻，熱門場次票源更是一票難求，這直接催生了中國國內的門票代購生意。

據報導，中國國內觀眾目前購買門票主要有三類管道：一是票務網站直接選購，二是透過二手交易平台向黃牛購票，三是在攜程等平台購買包含門票的旅行觀賽套餐。

在一家名為「世界觀體育」的票務網站上，從小組賽到半決賽、決賽，各階段比賽都可購買，票價從2000元到14萬元不等，並且隨著比賽熱度同步上漲。

這家票務平台坦言，「平台價格確實高於FIFA官網，有的場次會高很多，有的高得不多，主要看行情和球迷熱度」。

二手交易平台上的票務商家報價則更高，部分商家透露，世界盃決賽門票最高售價已達18萬元，約為國際足球總會（FIFA）所公布最高等級票價的兩倍；即使是普通小組賽門票，價格也接近萬元。

報導說，中國國內目前暫無FIFA官方指定的票務分銷平台，第三方管道票價普遍高於官網，熱門場次溢價更是成倍增長。

美國 墨西哥 加拿大

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