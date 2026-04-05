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桌球世界盃／不敵日18歲新星 林昀儒奪銅仍寫新猷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

世界排名第7的我國桌球一哥「小林同學」林昀儒，暌違7年再度打進世界盃4強賽，今天和18歲的日本新星松島輝空對決，兩名上周一起奪冠的隊友變對手上演7局激戰，最終松島輝空以局數4：3拿下對戰首勝，也成為日本史上第2位打進決賽的選手。

林昀儒2月27日剛幫木下東京隊奪下日本職業桌球T聯賽男子組冠軍，還締造單季單、雙打全勝的夢幻戰績，獲選季後賽MVP，松島輝空就是當時隊友。轉戰澳門迎接世界盃，林昀儒從分組賽開始一路連勝，昨天更以局數4：1扳倒老對手張本智和，生涯第二度闖進世界盃4強。

今天面對另名日將，林昀儒首局以7：11讓出，不過第二局5：5時林昀儒連拿5分，以11：6扳平局數。第三局更在7：10落後下連續瓦解3個危機，先將比數追平，自己第一個局點對手又出現回球出界失誤，讓林昀儒12：10逆轉收下，取得局數2：1領先。

第四局林昀儒8：6領先時，松島輝空出現擦網過的幸運球，接續又出現一次彈網幸運球將比分9：9追平；追平比分之際松島輝空喊出暫停，恢復比賽後2個發球分都把握，以11：9後來居上追平局數。

第五局林昀儒下場連失4分，一路落後下以5：11讓出；第六局林昀儒先失分後打出連拿8分猛攻，以11：2扳平局數。

決勝局松島輝空仍保持快打球風，整局不曾落後，最終以11：6搶下這場歷時55分鐘的激戰勝利，也成第一位打進決賽的男將。

林昀儒本季先拿到世界桌球職業大聯盟（WTT）多哈冠軍賽男單冠軍，新加坡大滿貫賽再打進決賽，今天雖沒能搶進晚上決賽，第2面世界盃男單銅牌入袋仍是台灣第一人。

澳門 日本 林昀儒

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