運動人生／闖政界不認輸 莊佳佳勇於斜槓挑戰框架

「跆拳道就是要上場踢才過癮。」跆拳道女將莊佳佳，原是品勢、對打「雙棲」選手，上大學才專攻對打，繳出亮麗成績；頂著世錦賽、世大運金牌光環，不到卅歲成了桃園市體育局局長，三年多前卸下公職，除了在大學兼課，也忙著父親的燈飾事業，最近更接下國家運動訓練中心副執行長任務，預計本周報到上任。

一九八九年出生的莊佳佳，小學二年級時覺得跆拳道服「很帥」，帶回教練到教室發放的招生傳單，因當時剛發生震驚全國的白曉燕命案，許多父母都擔心小孩的安全，雙親認為練跆拳可防身，她就這麼穿起道服。

品勢轉攻對打 「上場才不無聊」

剛開始莊佳佳品勢、對打都練，後來身高長到一百七十九公分，進入台灣師範大學後主攻對打，二○一○年獲世界大學錦標賽金牌，隔年征戰世界大學運動會七十三公斤級，賽前緊張地要求教練「捏耳」安定情緒，帶著被捏紅的耳朵上場，踢下南韓勁敵，獲得世大運冠軍。

「打品勢太無趣，對打要動頭腦，有很多變化，比較不無聊。」這是莊佳佳轉練對打的原因之一。她為了參加二○一二年倫敦奧運，必須和國內好手曾櫟騁爭奪代表資格，她把體重降到五十七公斤，「那時很多人不看好我，那麼短時間降體重會軟手軟腳。」雖在一個半月內降了八公斤，但沒能搶下奧運資格。

登上奧運殿堂 爭銅被逆轉惜敗

莊佳佳持續征戰賽場，二○一四年仁川亞運帶回六十二公斤級銀牌，隔年在世錦賽六十七公斤級奪冠，二○一六年登上里約奧運殿堂，成了當年唯一參賽的跆拳道選手。不過，她在八強賽失利，雖在敗部復活賽再勝一場，但爭搶銅牌戰領先了兩個多回合，在第三回合最後卅四秒被踢中頭部逆轉，最終以第五名收場，中斷跆拳道自二○○○年列為奧運正式項目以來都有獎牌紀錄。

二○一五年跆拳道世錦賽，莊佳佳在女子六十七公斤級比賽中奪冠。中央社

當年廿七歲的莊佳佳，在奧運受挫後原已打算退役，想起二○一七年世大運在台北舉辦，決定最後一次披中華隊戰袍，也替地主隊留下銀牌。兩年後，獲時任桃園市長鄭文燦邀請擔任桃園市體育局局長，開始近四年的「政治人生」。

出任體育局長 前半年幾難入眠

「就像一名跆拳道白帶初學者直接挑戰奧運殿堂，壓力從各方面接踵而來，卸任局長三年多，想起當時仍覺得非常可怕。」莊佳佳坦言，原想說有機會照顧更多選手和教練，沒想到接下任務才知道那麼複雜、那麼多挑戰，每天有處理不完的事，「這把火滅了，明天又換另把火開始燒。」接任局長前半年幾乎無法好好入眠。

不過，菁英運動員特有的不認輸精神，讓莊佳佳勇敢面對各種困境。她說，不想運動員被看不起，所以迅速了解各項事務，為了凝聚同仁向心力還成立羽球、籃球、慢跑社團，有同仁發起清晨六時從體育局跑到虎頭山上，運動完簡單洗漱剛好接辦公時間，她也參與其中。

「我告訴同仁，體育局的工作不是各自運動，是團體運動，要互相協助，像排球一樣，有人防守，有人攻擊，才能順利推動工作。」莊佳佳說，透過運動社團讓局內同仁彼此熟悉，有些需合作的業務推動起來真的比較順利，願揮汗工作的人也變多，她因此接觸羽球，迄今持續揮拍，還找了專業教練指導，計畫參加明年關西世壯運。

「以前只想著跆拳道，擔任局長後才意識到人生不用設限。」莊佳佳先前除了在桃園分所大學兼課，其他時間在家裡的燈具店幫忙，去年也完成博士學位，最新身分更成國訓中心副執行長，「當選手不一定只能當教練，有機會我想打破這框架，挑戰不同工作。」