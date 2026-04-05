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運動人生／為比賽斤斤計較 莊佳佳40天狂降8公斤

聯合報／ 記者曾思儒／專題報導

「一個半月狂降八公斤挑戰五十七公斤量級、賽前過磅猛灌水以符合七十三公斤級的最下限…」莊佳佳的跆拳人生，多次為了增加奪牌希望而「斤斤計較」；她坦言，為了降體重身心俱疲，選擇廿八歲退役也是考量心理狀態。

「身高一七九公分，維持五十七公斤量級參賽，相當吃力。」莊佳佳回憶，因為控制體重太辛苦，大學時期一度想放棄跆拳道，後來改踢七十三公斤級，一調整就當選二○○八年世界大學錦標賽國手，不用煩惱體重也讓她心理壓力降低不少，但後來為了爭取二○一二年奧運代表資格，狂降體重至五十七公斤，四十多天降八公斤，真的很辛苦。

莊佳佳說，那段時間有嚴格飲食控制，除了每天控制進食量，連青菜都要先過水去油脂才能入口，飲料和零食也要戒除。另外除了維持每天高強度訓練，還要穿雨衣、風衣跑步流汗，再進烤箱逼汗。

魔鬼訓練 一度想當跆拳道逃兵

除了嚴格控制體重，軍事化訓練也曾讓莊佳佳想當「跆拳道逃兵」。她說，那個年代選手幾乎都具備「吃苦耐勞」特質，因為當時許多教練是退伍軍人，甚至是海軍陸戰隊出身，訓練和管理都偏向軍事化，「每天操體能技術，真不知是怎麼熬過來的？」當年選手社群發文內容也會被教練緊盯，她每次發文都小心翼翼，「長期處於身心緊繃狀態」。

「長時間高強度訓練，身心真的會疲乏，如果再拚到二○二○年東京奧運，我真的不知道在心態上能不能調整，身體又能否支撐住。」莊佳佳說，她原想在二○一六奧運結束後退役，但因隔年就是台北世大運，難得「在家比賽」，加上廿八歲的年紀剛好「壓線」符合世大運參賽資格，她決定延後一年卸下選手身分。她說，選擇退役是想讓自己能稍微休息，也將更多機會留給年輕選手。

離開運動場沒多久，莊佳佳就「從政」，三年多前卸下桃園市體育局局長職務，但也沒離開跆拳道賽場太遠，除了訓練萬能科大學生進軍全大運，還參加去年世界壯年運動會。

自我挑戰 世壯運重溫場上熱血

「光是要報名就很猶豫，因為很久沒有踢擊和碰撞訓練，擔心體能無法負荷而受傷。」莊佳佳透露，世壯運一人最多可報名三項運動種類，她第一個選擇的是十公里路跑，後來被朋友揪團參加慢壘，最後才報名跆拳道，「因為由台灣舉辦，機會難得，又是自己喜歡的運動，最後決定報名」。

她說，為了世壯運，請學弟協助集訓二、三個月，到道館練踢靶，雖然所屬級別沒有其他人報名，不用登場就金牌落袋，但她還是找了年齡輕一個級別的厄瓜多選手「加賽」，重溫競技場上的熱血，「雖然，整場比賽顯得休閒，但也是自我挑戰」。

「我喜歡運動，喜歡體育。」莊佳佳說，她已決定報名參加明年世壯運，起碼會在羽球出賽。

東京奧運 世大運 莊佳佳 跆拳道

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