運動人生／莊佳佳：運動科學應從基層開始介入

跆拳道曾是中華代表團參加國際賽的「獎牌庫」，但二○○四年奧運二金一銀的風光場面早已不再，上屆唯一參加奧運的女將甚至止步於十六強。莊佳佳認為，電子護具、比賽規則與賽制變動是原因之一，她建議運動科學要更早介入協助選手。

跆拳道二○○○年成為奧運正式項目後，各國都全力發展。中華隊在二○○○年雪梨奧運由黃志雄、紀淑如分獲男女組銅牌，二○○四年陳詩欣及朱木炎奪金、黃志雄奪銀將戰績推向最高峰；二○○八年老將朱木炎、宋玉麒奪銅，二○一二及二○二○分別由曾櫟騁、羅嘉翎在女子組拿下銅牌，二○一六、二○二四年奧運跆拳道獎牌數掛零。

跆拳道比賽因裁判公平性屢遭詬病，二○○九年起正式採用電子護具計分；接觸型的電子護具，踢擊力量達到足夠磅數就有分數，不像傳統護具需要許多技術，踢到頭部的感應點就獲三分，讓身材高挑的選手有相對優勢。不過，電子護具廠牌不同，感應晶片或磁鐵也有差別，莊佳佳認為適應電子護具的規則都是教練跟選手的重要課題。

另外，二○二二年跆拳道從三回合累積總分制改成三局二勝制，每回合分數都從零開始，對選手和教練又是另項考驗。莊佳佳舉例，累積總分制對她就比較有利，可以調配個人體力，像前面節奏慢一點，後面再加快，新制是每回合分數歸零，體能要求更高。

莊佳佳說，跆拳道比賽規則一直改變，選手必須主動出擊，不能被動等待教練的指示，「現在資訊發達，網路就可找到比賽影片，選手要看懂趨勢並分析其他選手優勢」。

「運科並非菁英選手才需要，應該從基層就開始導入，可避免很多選手因過度訓練造成運動傷害或是心態疲乏。」莊佳佳說，她很多前隊友不是沒有天分，但卻因過度嚴苛的訓練，被操到受傷或心理疲憊而離開賽場，相當可惜。