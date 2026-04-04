拳擊／移地訓練適應歐洲豪放重拳 教練盼陳念琴接受不同刺激

「拳擊女王」陳念琴今天在蒙古舉行的亞洲拳擊錦標賽女子65公斤級8強戰，以5比0擊敗泰國選手普雅帕（PorntipBuapa），挺進4強保底銅牌，教練柯文明讚表現穩定。

被列頭號種子的3屆奧林匹克運動會國手陳念琴在首輪輪空，直接晉級8強，8強戰交鋒升量級挑戰的普雅帕，而陳念琴在具身材優勢情況下，得到5名裁判一致認可，終場以5比0拿到4強門票。

柯文明告訴中央社記者，對手速度、控制都很好，有點類似陳念琴打法，但陳念琴攻防表現略勝一籌，搭配豐富經驗，打起來游刃有餘，目前狀況維持很穩定，還能透過每回合空檔小幅度修正。

休賽季帶團隊到西班牙、保加利亞移地訓練的柯文明表示，歐洲選手打法較豪放，且身材高大、拳質又重，希望讓陳念琴接受不同刺激，轉換為技戰術，在賽場上發揮運用。

陳念琴將在4強戰對戰印度好手鮑羅（AnkushitaBoro），爭取冠軍戰門票；柯文明說，鮑羅能力很不錯，出拳速、壓迫性相當亮眼，期許陳念琴維持競爭力，也提前適應9月名古屋亞洲運動會潛在對手。