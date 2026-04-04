快訊

0406-0412「血型＋生肖」財運TOP5出爐！冠軍組合一鳴驚人、賺最兇 機會來了擋不住

女乘客掌摑虎航空服員 工會籲公司提保護措施、宣示拒載機上暴力乘客

虎斑貓全程觀看飼主化妝過程 「看到嘴唇變厚」嚇到下巴掉了：妳不是我媽

聽新聞
0:00 / 0:00

拳擊／移地訓練適應歐洲豪放重拳 教練盼陳念琴接受不同刺激

中央社／ 台北4日電
陳念琴。 美聯社
陳念琴。 美聯社

「拳擊女王」陳念琴今天在蒙古舉行的亞洲拳擊錦標賽女子65公斤級8強戰，以5比0擊敗泰國選手普雅帕（PorntipBuapa），挺進4強保底銅牌，教練柯文明讚表現穩定。

被列頭號種子的3屆奧林匹克運動會國手陳念琴在首輪輪空，直接晉級8強，8強戰交鋒升量級挑戰的普雅帕，而陳念琴在具身材優勢情況下，得到5名裁判一致認可，終場以5比0拿到4強門票。

柯文明告訴中央社記者，對手速度、控制都很好，有點類似陳念琴打法，但陳念琴攻防表現略勝一籌，搭配豐富經驗，打起來游刃有餘，目前狀況維持很穩定，還能透過每回合空檔小幅度修正。

休賽季帶團隊到西班牙、保加利亞移地訓練的柯文明表示，歐洲選手打法較豪放，且身材高大、拳質又重，希望讓陳念琴接受不同刺激，轉換為技戰術，在賽場上發揮運用。

陳念琴將在4強戰對戰印度好手鮑羅（AnkushitaBoro），爭取冠軍戰門票；柯文明說，鮑羅能力很不錯，出拳速、壓迫性相當亮眼，期許陳念琴維持競爭力，也提前適應9月名古屋亞洲運動會潛在對手。

教練 中央社 蒙古

延伸閱讀

桌球世界盃／睽違7年再闖4強 林昀儒保底銅牌：對到誰都很困難

拳擊／亞錦賽陳念琴首戰擊退泰國選手 晉級4強銅牌保底

桌球世界盃／拍退宿敵張本智和 林昀儒暌違7年再闖4強

拳擊／亞錦賽止步8強 19歲彭家豐惜敗大陸好手劉闖

相關新聞

高球／PGA德州公開賽最終回 俞俊安單獨第7創本季最佳

美國PGA德州公開賽今天結束4回合激戰，台灣唯一參賽好手俞俊安在3、4回合「趕進度」，最終以低於標準14桿的274桿、單...

世足賽／國足踢不進仍難擋中國瘋足球 決賽黃牛票炒破80萬元

世界盃足球賽開踢還有兩個多月，中國國內的世界盃門票代購市場已一片熾烈，尤其決賽門票最高炒到人民幣18萬元（約合新台幣81...

世足賽／義大利連3屆無緣會內賽球迷心碎 加拿大招手義裔改挺地主

世足賽4屆冠軍義大利，上週在附加賽PK不敵對手，連續3屆無緣會內賽。本屆世界盃共同主辦國加拿大向心碎的義裔球迷提議，以他...

莊：運動科學應從基層開始介入

跆拳道曾是中華代表團參加國際賽的「獎牌庫」，但二○○四年奧運二金一銀的風光場面早已不再，上屆唯一參加奧運的女將甚至止步於十六強。莊佳佳認為，電子護具、比賽規則與賽制變動是原因之一，她建議運動科學要更早介入協助選手。

為比賽斤斤計較 莊佳佳40天狂降8公斤

「一個半月狂降八公斤挑戰五十七公斤量級、賽前過磅猛灌水以符合七十三公斤級的最下限…」莊佳佳的跆拳人生，多次為了增加奪牌希望而「斤斤計較」；她坦言，為了降體重身心俱疲，選擇廿八歲退役也是考量心理狀態。

闖政界不認輸 莊佳佳勇於斜槓挑戰框架

在運動競技場上，莊佳佳是世錦賽女子 六十七公斤金牌的跆拳道豪傑；在政壇，她是揮汗投入推動桃園市體育的政治新兵，最新身分成國家運動訓練中心副執行長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。