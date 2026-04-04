桌球世界盃／睽違7年再闖4強 林昀儒保底銅牌：對到誰都很困難

在澳門舉行的ITTF桌球世界盃，「台灣一哥」林昀儒今天克服對戰劣勢，在男單8強以4比1扳倒日本好手張本智和，睽違7年躋身4強之列，確定至少進帳1面銅牌。

現年24歲、世界排名第7的「沉默刺客」林昀儒，過去曾在2019年桌球世界盃拿到男單銅牌，如今睽違7年再度取得4強門票，讓林昀儒成為台灣首名手握2面桌球世界盃男單獎牌的選手。

林昀儒今天在桌球世界盃男單8強與世界排名第4日本名將張本智和正面交鋒，雙方堪稱最熟悉的對手，過去兩人曾13度過招，然而林昀儒僅拿到4勝，對戰處於劣勢。

此役首局開打後，林昀儒與張本智和上演頂尖對決，互相拚搏情況下陷入拉鋸戰，可惜林昀儒在關鍵時刻錯失2個局點，導致以12比14率先讓出，不過林昀儒仍保持穩定心態，第2局迅速調整狀態，加上幸運擦邊球助威，如願以11比5扳平戰局。

越打越順手的林昀儒持續主導節奏，不僅數度擋下對手強勢進攻，甚至頻頻製造張本智和的回擊失誤，接連以11比7、11比9取得聽牌優勢，尤其第5局以連得5分開局，而且對手還出現發球犯規送分，幫助林昀儒早早奠定勝基，終場再以11比4搶下勝利。

林昀儒本季再創生涯高峰，先後進帳世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈冠軍賽男單冠軍、新加坡大滿貫賽亞軍，接下來林昀儒將面對日本新星松島輝空、瑞典好手摩賈德（Truls Moregard）對戰勝方，力拚桌球世界盃冠軍戰，他賽後受訪時認為，不管對到誰都很困難，「希望照著今天的心態持續努力。」