拳擊／亞錦賽陳念琴首戰擊退泰國選手 晉級4強銅牌保底

在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲菁英拳擊錦標賽，今天中午登場的女子65公斤級賽事，名列頭號種子的我國好手陳念琴，在8強賽對上泰國布雅帕（Porntip Buapa），最終以5：0勝出，挺進到4強賽。

今年亞錦賽我國共派出11名選手參賽，在女子51公斤級郭怡萱、女子54公斤級黃筱雯、60公斤級林郁婷皆晉級到4強後，今天則輪到女子65公斤級頭號種子、世界排名第2名的陳念琴登場。

首輪輪空的陳念琴，今天碰上25歲的布雅帕，在首回合就取得優勢以4：1領先，後兩回合更是完全壓倒對手，最終也以5：0取勝，晉級到4強賽後銅牌保底。

而今天傍晚我國還將有兩位選手將登場，分別女子75公斤級卓妤庭與男子60公斤級李承威將相繼在8強賽出賽。