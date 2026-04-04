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桌球世界盃／拍退宿敵張本智和 林昀儒暌違7年再闖4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒暌違7年再闖4強。 新華社
林昀儒暌違7年再闖4強。 新華社

ITTF桌球世界盃本周在澳門舉行，我國一哥林昀儒在闖進8強賽後，今天遭遇老對手日本張本智和，上演雙方生涯第14度對決，最終林昀儒就以12：14、11：5、11：7、11：9、11：4逆轉勝出，繼2019年後再度挺進到4強賽，由於世界盃復辦後已取消銅牌戰，林昀儒將是銅牌起跳。

林昀儒過去曾在2019年世界盃銅牌戰擊敗中國大陸名將馬龍奪下生涯首面世界盃獎牌，創下個人最佳成績，但過去兩年則分別在16強與分組賽止步。

今年林昀儒則是在分組賽先以2勝0敗成績晉級到16強，昨天則是拍退大陸19歲年輕好手溫瑞博，繼2019年、2020年後再度闖進到8強，並遭遇老對手、世界排名第4名的日本張本智和，雙方今年已經兩度交手，且各拿下1勝。

今天兩人再度碰頭，也再度打出拉鋸戰，在首局賽事中雙方就一度戰成11：11平手，但關鍵時刻張本智和也展現穩定性，以14：12先下一城；不過第二局林昀儒隨即展開反撲，開局打出7：2攻勢，並以11：5扳平戰局。

第三局雙方又回到拉鋸局面，但局中林昀儒突然發力連續得分，以10：6取得4個局點，並以11：7再度要回領先，第四局雙方依舊拉鋸，但林昀儒在該局後段頂住壓力，以10：8取得兩個局點，儘管第一個局點遭到化解，但林昀儒仍是在第2個局點守住勝利，以11：9取得3：1聽牌優勢。

第五局林昀儒乘勝追擊，以一波5：0開局，最終就以11：4成功關門，繼2019年後再度闖進到4強賽，並將對日本松島輝空與瑞典摩賈德（Truls Moregard）之戰的勝方。繼2019年後再度挺進到4強賽，由於世界盃復辦後已取消銅牌戰，林昀儒將是銅牌起跳。

日本 大陸 馬龍

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