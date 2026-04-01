桌球世界盃／輸一贏三逆轉勝！林昀儒率先闖16強淘汰賽

國際桌球總會（ITTF）舉辦的2026年世界盃今天將產出16強淘汰賽名單，率先上陣的我國一哥「小林同學」林昀儒先失首局下連趕三局，以3：1淘汰世界排名32的埃及阿薩爾（Omar Assar），2連勝取得分組龍頭，成為第一位晉級16強的台將。

世界盃只有男單和女單項目，每個單項各有48位選手，分組第一才能晉級16強淘汰賽。中華隊男單由林昀儒、馮翊新和19歲張佑安當代表，女將由鄭怡靜、李昱諄和葉伊恬出賽，世界排名第7個林昀儒、「一姊」鄭怡靜和18歲小將葉伊恬都開出紅盤。

今天林昀儒率先出戰，首戰直落三解決阿爾及利亞對手布魯薩（Mehdi Bouloussa）的「小林同學」，今天碰另一名埃及好手，首局連失4分後雖突破，但又連失5分，意外以2：11讓出首局

第二局林昀儒連失2分下回敬5：0逆轉攻勢，走中路的發球讓對手回球掛網後也握有7：4領先，但被阿薩爾連拿3分追平，不過林昀儒先在中遠檯對峙佔上風，接續發球分也把握住，連拿3分下取得局點，阿薩爾關鍵時刻還出現發球掛網失誤，讓林昀儒有驚無險以11：7扳平局數。

第三局林昀儒先取得4：1領先，但被阿薩爾5：5追平；林昀儒先拿下第6分下對手喊出暫停，不過林昀儒恢復比賽後持續得分，先取得10：6的局點，第一個機會也在精彩對拉中逼出對手掛網失誤，以11：6取得局數「聽牌」優勢。

林昀儒第四局和阿薩爾比分拉鋸，8：8時林昀儒連拿2分，自己發球分也把握住，以11：8完成「輸1贏3」逆轉勝，成為第一位晉級16強淘汰賽的台將。