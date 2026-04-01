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世足／民主剛果延長賽氣走牙買加 52年來首次晉級會內賽

中央社／ 墨西哥瓜達拉哈拉31日綜合外電報導
剛果民主共和國52年來首度晉級世足會內賽。 法國新聞社
剛果民主共和國52年來首度晉級世足會內賽。 法國新聞社

剛果民主共和國（簡稱民主剛果）今天在洲際附加賽延長賽以1比0擊敗牙買加，52年來首度晉級世界盃足球賽會內賽。

法新社報導，民主剛果先前淘汰非洲勁旅奈及利亞與喀麥隆，一路闖進在墨西哥舉行的附加賽。

民主剛果和牙買加今天90分鐘正規賽0比0踢平，民主剛果雖掌握控球優勢，卻無法突破牙買加頑強防線，雙方進入延長賽。

民主剛果後衛圖安澤比（Axel Tuanzebe）在第100分鐘接到內旋角球近距離破門致勝，助球隊拿下會內賽門票。

民主剛果接下來將在夏季登場的會內賽K組迎戰葡萄牙、哥倫比亞與烏茲別克。

這是民主剛果自1974年以來首度進軍世足會內賽。民主剛果1974年以薩伊（Zaire）之名參賽，先後敗給蘇格蘭、南斯拉夫和巴西。

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