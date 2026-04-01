世足／義大利至少16年無緣會內賽寫難堪紀錄 主帥坦言很難消化

4屆世界盃冠軍義大利今天在世界盃歐洲區附加賽決賽，歷經PK大戰後不敵世界排名66的波士尼亞與赫塞哥維納，繼2018年俄羅斯、2022年卡達後，連續第3度無緣會內賽。

今天之前，世界盃史上從未有過奪冠隊伍曾連3屆缺席會內賽。

此役義大利開賽後率先掌控節奏，基恩（MoiseKean）第15分鐘破門，替藍衫軍先馳得點；但中衛巴斯東尼（Alessandro Bastoni）上半場結束前領到紅牌退場。

處於10人應戰劣勢的義大利，在第79分鐘遭波赫替補上陣的塔巴科維奇（Haris Tabakovic）攻入追平球。雙方正規賽與延長賽踢成1比1，戰線延長至PK大戰。

PK戰期間，義大利操刀第1點的艾斯波西多（PioEsposito）與第3點的克里斯坦特（Bryan Cristante）（Bryan Cristante）雙雙射失；波赫則是在美國的巴伊拉克塔雷維奇（Esmir Bajraktarevic）踢進致勝一球，以4比1贏得PK，挺進今夏世界盃。

這場敗仗讓曾於1934、1938、1982及2006年封王的義大利，繼過去兩屆附加賽先後遭瑞典、北馬其頓淘汰後，面臨至少16年無緣世界盃會內賽的窘境。

對於15歲以下的義大利年輕一代來說，他們從沒有義大利國家隊在世界盃亮相的記憶。

更尷尬的是，現役義大利國腳之中，也無人擁有世界盃會內賽出賽經驗。

義大利後衛史皮納佐拉（Leonardo Spinazzola）說：「直到現在都還難以相信我們被淘汰了，而且以這種方式出局。對我們、對家人，還有那些從未看過義大利踢世界盃會內賽的孩子們來說，都是很大的打擊。」

主帥賈圖索（Gennaro Gattuso）賽後坦言這樣的結果「很難消化」。他感謝球員的付出，認為球隊值得更好結果。「他們今天展現出的鬥志再次令我驚喜，但事實是，我們又一次無緣世界盃，我個人對此深表歉意。」

他說：「說哪裡做得好、哪裡做得不好都太過簡化」他說：「事實是義大利已經連3屆無法晉級世界盃會內賽，不論國家隊還是球會層級，我們都正面臨極大挑戰。」

波赫則繼2014年後，隊史第2度闖進世界盃會內賽，今夏將在B組對上加拿大、卡達及瑞士。