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世足／約克雷斯踢進絕殺致勝球 瑞典氣走波蘭晉會內賽

中央社／ 斯德哥爾摩31日綜合外電報導
瑞典前鋒約克雷斯。法新社
瑞典前鋒約克雷斯。法新社

瑞典前鋒約克雷斯（Viktor Gyokeres）今天挺身而出，在比賽尾聲攻入戲劇性的致勝球，帶領瑞典在歐洲區附加賽決賽以3比2淘汰波蘭，晉級2026年世界盃足球賽會內賽。

法新社報導，兩隊原本戰成2比2平手，比賽剩下兩分鐘時，效力於英格蘭足球超級聯賽勁旅兵工廠（Arsenal）的約克雷斯，在門前混戰中找到機會起腳破網，助瑞典取得世界盃會內賽資格，將與荷蘭、日本突尼西亞一同分在F組。

在另一場歐洲附加賽決賽，土耳其今天以1比0擊敗科索沃，同樣取得2026年世界盃門票。

阿克圖科格魯（Kerem Akturkoglu）在第53分鐘攻進全場唯一進球，助土耳其自2002年以來首度重返世界盃。

土耳其將被編入D組，與共同主辦國美國、巴拉圭和澳洲捉對廝殺。

巴拉圭 日本 突尼西亞

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