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男足亞洲盃／傷兵加烏龍球1:3不敵斯里蘭卡 中隊最終輪6戰全敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華男足隊(圖)不敵斯里蘭卡。
中華男足隊(圖)不敵斯里蘭卡。

男足亞洲盃資格賽最終輪最終戰，中華隊今天在主場迎戰斯里蘭卡，力拚分組賽首勝，不過在上半場中華隊就遭到斯里蘭卡兩度進球，儘管第55分鐘也靠著游耀興頭槌破門，但最終中華隊仍是以1：3敗下陣來，本輪賽事以6戰全敗收場。

中華男足在亞洲盃資格賽最終輪賽事與土庫曼、泰國、斯里蘭卡分在同組，不過在前5場賽事中中華隊一勝難求，得球4球、失球16球，排名在分組墊底，也提前確定無緣晉級亞洲盃正賽。

不過今天在主場與斯里蘭卡的分組賽最終戰中，仍是有超過1500名球迷進場為中華隊打氣，希望見證中華隊能搶下積分，比賽開踢後不久，斯里蘭卡就展開攻勢，第18分鐘先安東尼（S. R. K. Anthony）在禁區內起腳射破門，先馳得球。第26分鐘斯里蘭卡攻勢再起，安東尼腳後跟妙傳後尼羅森（Senthurvasan Niloshan）起腳射門再度進球，取得2：0領先。反觀，中華隊在第35分鐘發生隊長陳柏良傷退的狀況，國家隊生涯第98場無法隨隊在場上留到最後一刻，上半場踢完中華隊也以0：2落後。

易邊再戰，第53分鐘中華隊刁天龍在清球時將球直接踢進自家球門，讓斯里蘭卡靠著烏龍球取得3：0領先，不過第55分鐘刁天龍將功贖罪在左路傳中球，游耀興頭槌破門，踢進本場比賽第1分，但中華隊門將黃秋霖隨後在一次出擊過程中與斯里蘭卡球員發生頭撞頭的意外，提前退場改由蔡碩哲上場頂替，最終中華隊也未能再進球，以1：3敗下陣來，分組賽以6戰全敗收場。

游耀興今天踢進中華隊唯一進球。圖／中華足協提供
游耀興今天踢進中華隊唯一進球。圖／中華足協提供

談到今天比賽狀況連連，不僅有球員受傷還發生烏龍球狀況，踢進中華隊唯一進球的游耀興說：「場上瞬息萬變，不管發生什麼意外，職業球員都必須快速進入節奏，盡快修正再修正。大家都不想失誤，既然失誤就是面對現實，拿了球再來、拿了球再來，我心態就是這樣，比賽還沒有結束還有機會，我們屬於弱勢，只能努力再努力。」

對於中華隊這次亞洲盃資格賽接連換帥，今天首度在澳洲主帥羅斯（Matt Ross）執教下出賽，但未能拿下勝利，游耀興也說：「這次每個教練打法跟戰術不同，教練給我機會能夠回來，每一次集訓和比賽都對我是機會，我也覺得自己進步很大，但我們需要再更好，希望帶勝利給球迷，不想要一直輸，球員就該做好該做的，希望大家能繼續支持我們。」

澳洲 泰國 中華隊 籃球

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