快訊

送大禮！蔣萬安宣布5大新政 率先全國「二胎公托、準公托全免費」

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

聽新聞
0:00 / 0:00

與父母從冷戰到被諒解 陳彥博醞釀金氏世界紀錄橫越計畫

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
陳彥博的雙親與恩師潘瑞根在今天也出席分享會。記者劉肇育／攝影
陳彥博的雙親與恩師潘瑞根在今天也出席分享會。記者劉肇育／攝影

我國超馬好手陳彥博今天舉行返台分享會，暢談日前在瑞典「拉普蘭185公里不休息極地橫越賽」的比賽心路歷程，他表示2008年開始接觸極地超馬至今，父母一開始不接受、與他冷戰，如今獲得諒解轉為支持，甚至一起享受跑步帶來的樂趣，即將40歲的陳彥博也透露，自己還有一項挑戰金氏世界紀錄的橫越計畫正在醞釀中。

陳彥博今年在「拉普蘭185公里不休息極地橫越賽」以1天18小時13分鐘成績完賽，總成績排名第2，儘管再度與第一名擦身而過，但他直言在超馬與極地橫越的這條路上，還有很多的挑戰，即使6月將滿40歲，也還不打算停下腳步。

在今天分享會上，陳彥博的父母與恩師潘瑞根都到場支持，他的父母表示，從一開始無法接受兒子參加具有危險性的極地超馬賽事，親子間一度陷入冷戰，到這幾年逐漸諒解，甚至感受到陳彥博所背負外界期待和帶給人們的激勵，不但轉為支持，也加入了跑步行列，一同感受跑步帶來的樂趣。

陳彥博透露，從2008年首度接觸極地超馬時，感受到世界的廣闊以來，每次都是用興奮的心情看待大自然與日出日落，但到了即將滿40歲的年紀，心境上已經有很大不同，尤其這次500公里組的第一名還是一位57歲選手，讓他更想繼續挑戰下去，也希望自身的力量回饋給更多青年，改變他們對於冒險的觀念。

陳彥博結束這次賽事後，7月將前往吉爾吉斯挑戰山岳賽事，並透露還有一個挑戰金氏世界紀錄的橫越計畫正在醞釀，「目前因為在技術層面和一些方式都還沒有到位，也還在確認這件事情中，但確實已經有這個想法出現，等到我成績上再做一個更大的突破時，或許就會完全確定。」

延伸閱讀

「減肥減到快嘎了」全紅嬋談體重落淚 早就想過退役

棒球／陳偉殷退役轉換人生跑道 經典賽中華隊幕後要角

林哲瑄專訪／換個角色迎接「富邦十年」 菜鳥教練自認還要走段路

MiLB／陽念希飆生涯最速158公里 聽到數字不敢相信

相關新聞

與父母從冷戰到被諒解 陳彥博醞釀金氏世界紀錄橫越計畫

我國超馬好手陳彥博今天舉行返台分享會，暢談日前在瑞典「拉普蘭185公里不休息極地橫越賽」的比賽心路歷程，他表示2008年開始接觸極地超馬至今，父母一開始不接受、與他冷戰，如今獲得諒解轉為支持，甚至一起享受跑步帶來的樂趣，即將40歲的陳彥博也透露，自己還有一項挑戰金氏世界紀錄的橫越計畫正在醞釀中。

拳擊／亞錦賽男子55公斤 19歲新秀彭家豐首輪完勝

在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲拳擊錦標賽，今年剛滿19歲的台灣新秀彭家豐，今天在男子55公斤級首輪以5比0完勝新加坡對手，順利...

陳彥博185公里極地橫越只睡1小時奪第二名 意外與馬克宏通上話

我國極地超馬運動員陳彥博日前剛在瑞典完成「拉普蘭185公里不休息極地橫越賽」，並以1天18小時13分鐘的第二名成績抵達終點，在今天舉行的返台分享會上，他透露儘管即將邁入40歲的不惑之年，但還有很多挑戰讓自己想要繼續堅持下去。

拳擊亞錦賽／林郁婷相隔19個月再出賽 5：0輕取泰國對手晉8強

拿下巴黎奧運女子拳擊金牌的「台灣女兒」林郁婷，今天在蒙古烏蘭巴托亞洲拳擊錦標賽女子60公斤級首輪，以5比0輕取泰國的索努...

新北定向越野啟動 結合捷運與城市探索打造新玩法

新北市觀旅局主辦的「2026探旅新北定向越野」今啟動，今年以「揪跑．就跑 Join Run Joy Run」為主題，結合運動與城市探索，邀請民眾以定向越野方式走訪新北各地。其中「捷運三鶯線特別場」主打搭捷運玩城市，透過創新玩法串聯交通與觀光，成為本年度活動亮點。

大專體總會長雙邱對決 國體大邱炳坤出線

中華民國大專院校體育總會今天進行新任會長選舉，國立體大校長邱炳坤和北市大學校長邱英浩上演「雙邱對決」，最終由具備豐富體育實務與行政經驗的邱炳坤脫穎而出，正式當選新任會長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。