陳彥博185公里極地橫越只睡1小時奪第二名 意外與馬克宏通上話

我國極地超馬運動員陳彥博日前剛在瑞典完成「拉普蘭185公里不休息極地橫越賽」，並以1天18小時13分鐘的第二名成績抵達終點，在今天舉行的返台分享會上，他透露儘管即將邁入40歲的不惑之年，但還有很多挑戰讓自己想要繼續堅持下去。

陳彥博兩年前就曾在瑞典參加500公尺不休息極地橫越賽，今年選擇挑戰185公里組賽事，並在元旦升旗典禮獻唱國歌後，隨即從總統府前拖著20公斤重的雪橇出發，展開「黑色超跑環台模擬訓練」，一路上更有不少民眾加入陪跑行列，陳彥博直言自己的雪橇上不僅有裝備，更多是責任與大家的寄託。

黑色超跑活動從第一年零星50多人，到今年最多曾來到200多人，甚至有從日本、香港來的支持者陪跑，陳彥博直言相當感動，也成為後來前往瑞典比賽的動力，「在北極最寒冷的時刻，腦海中浮現的是在台灣環台時，沿路幫我加油的跑友與粉絲的笑臉，是那份溫暖支撐著我度過零下30度的孤獨，這座獎牌屬於所有支持我的朋友，我會繼續跑下去。」

背負著眾人期待的陳彥博，儘管這次前往瑞典參賽，因為當地雪況不如與過去的不同，導致每前進一步，都必須耗費比平時多出一倍的核心力量來對抗重力與摩擦力，但最終他仍是在僅短暫闔眼休息1小時的情況下，以1天18小時13分鐘的成績完賽。

陳彥博指出，雖然這次的極地橫越賽事「僅有」185公里，但對於他來說卻是與長征截然不同的考驗，也希望透過這樣的考驗持續成長；他還透露，賽後因為法國選手關係與法國總統馬克宏通上話，「能與各國頂尖選手同場切磋是難得的機會，也學習到許多寶貴的經驗，我不想輕易放棄。即使鞋子結冰、衣服濕透，我也想嘗試挑戰自己的極限，看看兩年後的自己能走多遠。」

賽事結束後，好友網球一姊謝淑薇特地從法國飛到瑞典為陳彥博舉辦慶功宴，返台後也與羽球一哥周天成碰面，聊到這次收穫，他說：「我覺這場比賽中心態上成長的地方，然後跟輕量化的管理是最大收穫，在北極講輕量化，那就代表可能會遇到很大的問題，這是沒有任何錯誤的空間。因為如果你遇到錯誤或是失誤，可能就會有生命危險，這次我在這兩項做到蠻大突破。」