大專體總會長雙邱對決 國體大邱炳坤出線

中華民國大專院校體育總會今天進行新任會長選舉，國立體大校長邱炳坤和北市大學校長邱英浩上演「雙邱對決」，最終由具備豐富體育實務與行政經驗的邱炳坤脫穎而出，正式當選新任會長。

62歲的邱炳坤是射箭選手出身，曾參加1988年漢城奧運，退役後成為教練，曾任國際射箭總會技術委員會委員、中華民國射箭協會副理事長和亞洲射箭總會副會長，也曾擔任過國家運動訓練中心執行長。

「我走過運動體系每一個角色，我理解制度，也理解運動員。」2018年就任國體大校長的邱炳坤表示將以對體育環境的深刻體會，帶領大專體總邁向下一個嶄新的里程碑，為台灣大專青年創造更寬廣的運動發展舞台。

邱炳坤以「價值領航・青春躍進」為發展願景，強調體育不僅是競技，更是全人教育的重要一環；他主張透過體育運動建立學生的價值觀，讓青年在運動中學習紀律、尊重與團隊精神，並承諾在完善的行政支持下，讓選手能安心成長，最終走向自我實現與國際舞台。

為落實此一願景，大專體總未來將秉持「專業治理、選手為本、校際共榮、接軌國際」四大核心價值，並全面推動邱炳坤所提出的行動方案，重點施政方向包括深化品牌與賽事品質、完善選手與資源支持、促進校際與新興運動發展和強化科技應用與國際接軌。

國立體大校長邱炳坤成為新任大專體總會長。圖／大專體總提供