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拳擊亞錦賽／林郁婷相隔19個月再出賽 5：0輕取泰國對手晉8強

中央社／ 台北31日電
「台灣女兒」林郁婷，今天在蒙古烏蘭巴托亞洲拳擊錦標賽女子60公斤級首輪，以5比0輕取泰國的索努紐克晉級8強。聯合報系資料照
「台灣女兒」林郁婷，今天在蒙古烏蘭巴托亞洲拳擊錦標賽女子60公斤級首輪，以5比0輕取泰國的索努紐克晉級8強。聯合報系資料照

拿下巴黎奧運女子拳擊金牌的「台灣女兒」林郁婷，今天在蒙古烏蘭巴托亞洲拳擊錦標賽女子60公斤級首輪，以5比0輕取泰國的索努紐克晉級8強，完成她相隔19個月的首場國際賽事。

林郁婷在拿下2024年8月巴黎奧運女子拳擊金牌後，就因後續世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）的相關性別檢測規定模糊不清，始終無法獲得國際賽的參賽機會。

所幸今年3月19日WB正式通知，林郁婷可以參加亞錦賽，也總算結束長達19個月沒有比賽可打的局面。

2026亞洲拳擊錦標賽女子60公斤級共有11人參賽，林郁婷首輪對上杭州亞運銅牌得主泰國的索努紐克（Thananya Somnuek）。

或許是因太久沒比賽，林郁婷首回合開打之初還有些緊繃，但進行約1分鐘後就展現拳后本色，靠著身材和臂長優勢，連續幾次組合拳都擊中對手，首回合5名裁判都給林郁婷10分。

第2、3回合戰況都如出一轍，林郁婷越打越順手，儘管對手不斷試圖靠近想打近身戰，但都被林郁婷技術性拉開距離，並適時打出反擊拳，最終3回合都由林郁婷一面倒拿下10分。

教練曾自強告訴中央社記者，這麼久沒比賽，第1場總是最難打的，「賽前我們就擬定好策略，選手在擂臺上也執行得相當好，希望後續的賽事『頭過身就過』，打出一場又一場的好比賽。」

林郁婷接下來8強對手，將是本屆亞錦賽女子60公斤的頭號種子、日本好手田口綾華。

泰國 林郁婷 拳擊

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