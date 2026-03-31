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桌球世界盃／18歲葉伊恬逆轉勝 下一戰挑戰世界第3好手

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
18歲的小將葉伊恬演出逆轉勝。 新華通訊社
18歲的小將葉伊恬演出逆轉勝。 新華通訊社

國際桌球總會（ITTF）舉辦的2026年世界盃在澳門點燃戰火，中華隊今天先有「一哥」林昀儒開紅盤，18歲的小將葉伊恬也演出逆轉勝，為爭取分組第一的出線機會奠定好的起步。

桌球世界盃只有男單和女單項目，每個單項各有48位選手，分組第一晉級16強淘汰賽。中華隊「一哥」林昀儒位於第五組，和第七組的馮翊新以及第八組的張佑安將分同尋求出線；女將由鄭怡靜、李昱諄和葉伊恬當代表。

昨天首日賽程沒上場的林昀儒和葉伊恬，今天接連上陣，世界排名第7的林昀儒直落3輕取世界排名70的阿爾及利亞對手布魯薩（Mehdi Bouloussa），成最先奪勝的中華隊男將。

本月剛在2026年WTT奧托切克支線賽奪下女單冠軍的葉伊恬，首戰碰世界排名55的羅馬尼亞對手德拉戈曼（Andreea Dragoman），首局葉伊恬雖在6：3領先下遭對手連拿6分反超，以8：11讓出，不過第二局開始掌握局勢，先以11：9扳平局數，第三局被瓦解2個局點後仍以12：10拿下，第四局更取得10：2的絕對領先，最終就以11：4收下勝利，下一戰將挑戰世界排名第3的中國好手陳幸同。

19歲小將張佑安今天遭遇年長11歲的南韓名將張禹珍，第一局10：7領先下被對手連拿5分逆轉，第二局一個局點也沒把握，以10：12、11：13、8：11敗陣，小組賽連吞2天結束世界盃旅程。

鄭怡靜 中華隊 林昀儒

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