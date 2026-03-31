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路跑／從關廟旺萊田到全球國際賽道 大亞旺萊馬拉松圓滿落幕

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
大亞旺萊馬拉松吸引近8900名跑者熱血開跑，再創歷屆報名人數新高。圖／大會提供
大亞旺萊馬拉松吸引近8900名跑者熱血開跑，再創歷屆報名人數新高。圖／大會提供

由大亞集團主辦的「2026大亞旺萊馬拉松」，29日吸引近8900名跑者熱血開跑，再創歷屆報名人數新高。本屆適逢大亞集團71周年暨賽事第六屆雙重里程碑，以「綠動起跑．永續同行 / Run for a Greener Future」為主軸，跑者們在國際級賽道上奔馳，穿越鳳梨田、山林景觀與彩繪村，登上二寮觀日亭俯瞰壯麗山谷，一邊挑戰PB，一邊深度體驗旺萊之鄉的自然與文化魅力。

賽事現場最激動人心的一幕，莫過於一位傳奇跑者完成人生第1000場馬拉松里程碑，大會特別於終點頒發紀念獎盃，全場跑者共同見證這份堅持與熱情；同時，百馬獎選手高達數百位（涵蓋100場至800場以上里程碑），較去年大幅成長，彰顯大亞旺萊馬拉松已成為跑者長期追隨的專業舞台。這不僅是個人毅力的勝利，更是「穩定的力量」的最佳註腳。

本屆路線成功朝向世界田徑總會（World Athletics）國際賽道認證邁進，全馬與半馬符合國際標準，讓跑者在專業、安全的賽道上盡情挑戰，同時將關廟鳳梨田與台南風土推向全球跑者視野。

賽前一天上午，首度推出專屬高中以下學生的免費體驗營。報名跑者可攜子女或開放台南在地學生參與，從「識破電力小怪物」到直擊「超級大電池儲能櫃」，最後還要踏進鳳梨田感受大地的溫度與手作DIY，讓孩子在遊戲中種下能源永續與地方認同的種子。這不僅是品牌「未來教育」承諾的實踐，更是跨世代共享的綠色記憶。

大亞旺萊馬拉松吸引近8900名跑者熱血開跑，再創歷屆報名人數新高。圖／大會提供
大亞旺萊馬拉松吸引近8900名跑者熱血開跑，再創歷屆報名人數新高。圖／大會提供

從賽前下午至賽日全天，沉浸式永續嘉年華吸引無數家庭參與。集結再生手作、鳳梨低碳美食、環境教育互動、在地小農與學校社團表演，融合DIY、講座與綠食體驗。現場導入清華大學路跑賽事永續聯盟優化方案，落實6類標準化分類（一般垃圾、廚餘、塑膠、紙類、紙容器、瓶罐）、精緻圖示與專人指引，回收率大幅提升，朝「零廢棄」目標穩步前進。

大亞集團自2013年起導入ESG，今年正式加入路跑賽事環境永續聯盟，延續電子完賽證書、無包裝紙紀念衫、環保綁帶、垃圾分類、免費接駁車減碳、紙杯轉環保水杯、宮廟夜宿等措施。沿途補給站供應關廟特色千歲加油團、鳳梨熱氣球、甕仔雞、椒麻雞丁、鳳梨啤酒、牛小排、旺萊冰棒；完賽後享關廟魯麵、旺萊啤酒、現削鳳梨與園遊會攤位（每人100元兌換券），搭配免費熱水盥洗與接駁，讓跑者滿載「一路發」吉祥能量與台南人情味。

台南 ESG

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