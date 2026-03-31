羽球／「亞太掌摑表情包」紅到國外 BWF標註葉宏蔚：球場上不常見

上周日台南亞太棒球場職棒首戰登場，吸引破2萬球迷進場。不料場邊爆發觀眾對工讀生暴力掌摑事件。台灣羽球混雙名將葉宏蔚當時在後方目擊全程，驚恐表情全入鏡，被網友瘋傳。如今世界羽聯（BWF）官方IG轉發截圖，讓這個跨界謎因被全世界都看見。

台灣羽球混雙名將葉宏蔚趁賽季空檔返台看球，沒想到成為暴力掌摑事件的第一線目擊者。葉宏蔚看見男子掌摑，瞬間嚇到縮脖子並露出錯愕表情。葉宏蔚隨後在社群平台表示，自己的位子剛好就在附近，那記巴掌「真的很用力」。

葉宏蔚驚恐的表情成為網路謎因被瘋傳，BWF官方IG轉發截圖並寫道，「這是你在場上不常見到的表情。」BWF還標註「葉宏蔚」、「嚇壞寶寶了」。

貼文曝光後，網友們紛紛表示，「BWF帶頭玩梗」、「竟然這麼即時的跟上台灣時事」、「表情好像驚恐倉鼠」、「葉宏蔚是帥到國外，阿這個是丟臉丟到國外」、「宏蔚還是太謙虛了，大叔竟敢在此等重砲手前動手動腳」。