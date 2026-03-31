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全中運／聖火傳遞21縣市返抵嘉義 翁章梁點燃賽事序幕
115年全國中等學校運動會聖火歷經全台21縣市接力傳遞，今天返回主辦地嘉義縣，縣長翁章梁今早參加聖火駐火典禮，宣告聖火正式駐留，為賽會揭開序幕，同時邀集18鄉鎮市長參與，引燃代表各鄉鎮市的聖火火種，歡迎來自全國的青年選手，場面莊重熱絡。
嘉義縣政府表示，115年全中運聖火自嘉義縣出發，跨越外島與本島，歷經全台21縣市接力傳遞，串聯各地城市與運動能量，展現全台團結支持青年體育的精神，隨著聖火回到嘉義，縣府特別舉辦駐火儀式，象徵聖火回到賽會主場，也代表全中運正式進入倒數階段。
駐火典禮現場，主火種再次傳遞象徵嘉義縣18鄉鎮市火炬，包括太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉與阿里山鄉等地方首長參與，展現18鄉鎮市支持與熱情。
翁章梁說，全中運是中學生最高運動賽會，今年有21個比賽項目，參加選手及職員約2萬人，嘉義縣近年持續改善體育設施，透過全中運經費完成棒球場整建，並邀請韓團Super Junior圭賢參與全中運開幕帶動話題，他將觀賞角力、木球等賽事，邀請民眾進場感受競技魅力。
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