桌球世界盃／一下場連拿10分！林昀儒輕取非將開紅盤

國際桌球總會（ITTF）舉辦的2026年世界盃在澳門點燃戰火，中華隊「一哥」林昀儒今天在第二日賽程率先上陣，面對阿爾及利亞對手布魯薩（Mehdi Bouloussa），林昀儒一下場就連拿10分，最終以直落3開出紅盤。

桌球世界盃只有男單和女單項目，每個單項各有48位選手，分組第一晉級16強淘汰賽。中華隊「一哥」林昀儒位於第五組，和第七組的馮翊新以及第八組的張佑安將分同尋求出線；女將由鄭怡靜、李昱諄和葉伊恬當代表。

林昀儒27日剛幫木下東京隊奪下日本職業桌球T聯賽男子組冠軍，還締造單季單、雙打全勝的夢幻戰績，獲選季後賽MVP。轉戰澳門，世界第7的林昀儒首戰碰世界排名70的布魯薩，首局就連下10分，輕鬆以11：2先下一城。

第二局林昀儒雖先失掉2分，不過馬上回敬連拿6分攻勢，以11：6再下一城，也取得局數「聽牌」優勢。

「小林同學」第三局又是先拿2分取得先機，接續雖出現連失3分小亂流，很快回穩演出連拿5分攻勢，布魯薩還出現發球失誤讓林昀儒拿到第10分，最終就以11：6拿下勝利。

林昀儒分組第二戰將碰世界排名32的埃及阿薩爾（Omar Assar），預期過關沒問題。