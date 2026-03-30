足球／中華男足主場迎戰斯里蘭卡 陳柏良出賽百場倒數

中華男足將於明天在亞洲盃資格賽最終輪迎戰斯里蘭卡，國家隊出賽百場進入倒數計時的隊長陳柏良表示，職業生涯最後1年，希望把自身豐富經驗傳承給年輕球員。

已經無緣搶下亞洲盃會內賽門票的中華男足，明天收官戰將於主場台北田徑場面對斯里蘭卡，除了要全力捍衛主場，更期盼以勝利結束本階段賽事、拿到重要的3分積分。

中華男足新任總教練羅斯（Matt Ross）今天賽前記者會接受媒體聯訪時表示，這次集訓名單挑了很多年輕球員，加上隊長陳柏良將於本季結束後卸下球員身分，頗有世代交替意味，「想要踢的新的風格，為中華足球注入不同DNA。」

羅斯進一步指出，目標將中華男足打造成主動型球隊，積極佔領、控制比賽，而這部分需要球員、教練團清楚認知到要踢的球風，才有可能實現，因此明天比賽不會被動等球，即便沒有球也必須主動壓迫，希望在場上展現給大家看

準備迎接國家隊生涯第98場出賽，隊長陳柏良透露，這次集訓徵召很多年輕球員，整體年齡結構是正向的，提供年輕好手很好的舞台表現，尤其在自己職業生涯最後1年，希望把經驗傳承給隊友，「畢竟接下來的主角是他們。」

陳柏良分享，身為土生土長的高雄人，沒想到有機會達標國家隊出賽百場里程碑，並感性表示足球改變自己人生，內心充滿感恩的心，「明天是新的開始，希望能有好的結果，在主場拿下勝利送給球迷朋友。」