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足球／中華男足主場迎戰斯里蘭卡 陳柏良出賽百場倒數

中央社／ 台北30日電
陳柏良。中華足球協會提供(資料照) 曾思儒
陳柏良。中華足球協會提供(資料照) 曾思儒

中華男足將於明天在亞洲盃資格賽最終輪迎戰斯里蘭卡國家隊出賽百場進入倒數計時的隊長陳柏良表示，職業生涯最後1年，希望把自身豐富經驗傳承給年輕球員。

已經無緣搶下亞洲盃會內賽門票的中華男足，明天收官戰將於主場台北田徑場面對斯里蘭卡，除了要全力捍衛主場，更期盼以勝利結束本階段賽事、拿到重要的3分積分。

中華男足新任總教練羅斯（Matt Ross）今天賽前記者會接受媒體聯訪時表示，這次集訓名單挑了很多年輕球員，加上隊長陳柏良將於本季結束後卸下球員身分，頗有世代交替意味，「想要踢的新的風格，為中華足球注入不同DNA。」

羅斯進一步指出，目標將中華男足打造成主動型球隊，積極佔領、控制比賽，而這部分需要球員、教練團清楚認知到要踢的球風，才有可能實現，因此明天比賽不會被動等球，即便沒有球也必須主動壓迫，希望在場上展現給大家看

準備迎接國家隊生涯第98場出賽，隊長陳柏良透露，這次集訓徵召很多年輕球員，整體年齡結構是正向的，提供年輕好手很好的舞台表現，尤其在自己職業生涯最後1年，希望把經驗傳承給隊友，「畢竟接下來的主角是他們。」

陳柏良分享，身為土生土長的高雄人，沒想到有機會達標國家隊出賽百場里程碑，並感性表示足球改變自己人生，內心充滿感恩的心，「明天是新的開始，希望能有好的結果，在主場拿下勝利送給球迷朋友。」

斯里蘭卡 陳柏良 國家隊 籃球

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