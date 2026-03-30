聽新聞
0:00 / 0:00
羽球／無人機送球！戴資穎特別開球秀懊惱喊「再給我機會」
中華職棒全新賽季正式開打，去年宣布退役的羽球前球后戴資穎昨天特別現身台中洲際棒球場，擔任中信兄弟隊主場首戰開幕嘉賓，暌違6年受邀開球的小戴接獲「從天而降」、用無人機運送來的棒球，從投手丘輕鬆開出漂亮好球，讓現場歡呼聲不斷，展現高人氣。
和Red Bull長期合作的小戴，繼 2020 年「Red Bull Batting Mania」後，暌違多年再度受邀開球。重回投手丘的她說：「上次開球時，子鵬教過我側投，但難度真的太高了！所以這次我決定改選直球對決。剛練習時本想多加點力氣，結果球還是在捕手前落地。雖然我覺得沒能精準投進手套有點惋惜，但能代表Red Bull在中信球場開球，還是感到非常開心！」
不只特別的開球方式在社群上引發討論，小戴站在投手丘後一步開球，驚人臂力也讓球迷驚喜；小戴自己也在個人IG轉發多則動態，除呼「Red Bull太帥了」，不過她對提前落地、沒有直接進入捕手手套的開球耿耿於懷，坦言十分懊惱，還喊「下次請再給我一次機會」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。