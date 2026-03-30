豐原美洲豹鐵人隊 連二年奪台東普悠瑪三鐵賽最佳團隊獎

2026台東普悠瑪國際鐵人三項昨天完賽閉幕，豐原美洲豹鐵人隊表現亮眼，再度奪下「最佳團隊獎」殊榮！總領隊台中市議員謝志忠、隊長王嘉龍、張欽池總幹事一起上台領獎，全體隊員齊喊美洲豹隊呼，展現團隊的堅強實力與凝聚力。

謝志忠表示，為了替隊友加油打氣，美洲豹親友團與參賽隊友提前一天抵達台東，在馬亨亨大道上、所有跑友必經的福德祠設置加油站，在跑道上畫下「美洲豹為您加油」圖騰，為每位選手熱情應援。

比賽當天早上，主廚黃祈竣團長及志工們更早早進駐補給站，準備炒麵、炒山豬肉、烤牛排與菜頭湯等美食，及源源不斷的機能飲料，為跑者補充滿滿能量，讓賽道上的每位選手都能感受到溫暖支持與力量。

李明書老師表示，以前都是參加51.5K的標準鐵人比賽，這次直接跳過113K直接挑戰226K超級鐵人，此次不僅順利完成226K超級鐵人挑戰，也達成個人百馬里程碑，對他而言別具意義、難忘，感謝美洲豹團隊的補給和加油。

另一位好手江哲良長期參加鐵人三項賽，這次也是挑戰226K超級鐵人，完成賽事其實是預料中，但這次參賽特別開心，由妻帶著5個月大的女兒陪伴衝過終點線，在家人的支持下完成比賽，讓這場賽事成為最溫馨、最難忘也最幸福的一次。

謝志忠表示，施宜興醫師在自行車賽段中遇到其他參賽者不幸摔傷，他立即停下腳步，憑藉醫師專業判斷傷勢，發現傷者頸椎疑似嚴重受創，進行緊急處置，協助現場交通管制，避免二次意外發生；待傷者順利送醫後，才重新投入比賽。充分展現醫者仁心，及運動家精神與過人毅力，無私與堅韌令人由衷敬佩。

謝志忠表示，賽事過程艱辛，每位隊友皆全力以赴，志工與親友團也始終在背後全力支援，為選手提供最充足的補給，選手也展現出堅韌與拼搏精神。他說美洲豹團隊兼具健康理念、運動熱情與高度凝聚力，此次獲獎實至名歸。

2026台東普悠瑪國際鐵人三項昨天完賽閉幕，豐原美洲豹鐵人隊表現亮眼，再度奪下「最佳團隊獎」殊榮。圖／台中市議員謝志忠提供