桌球世界盃／拍下澳門地主 鄭怡靜開紅盤

國際桌球總會（ITTF）舉辦的2006年世界盃今天在澳門點燃戰火，中華隊共有3男、3女參戰，率先出賽的「一姊」鄭怡靜首輪碰地主梁安娜，有驚無險以局數3：1過關，為台將開出紅盤。

桌球世界盃只有男單和女單項目，每個單項各有48位選手，分組第一晉級16強淘汰賽。中華隊「一哥」林昀儒位於第五組，和第七組的馮翊新以及第八組的張佑安將分同尋求出線；女將由鄭怡靜、李昱諄和葉伊恬當代表。

最先登場的鄭怡靜，2016年世界盃打進決賽，雖敗給日本女將平野美宇居亞，仍締造台將新猷，後續兩年也都打進4強，創下連3年女單奪下獎牌紀錄。

鄭怡靜兩天前剛隨神奈川木下隊完成日本桌球T.League 衛冕，馬不停蹄轉往澳門，今天面對近年國際賽沒出賽紀錄的地主，首局以發球壓制持外卡參賽的對手，以11：7先下一城。

第二局鄭怡靜一下場就連拿3分，但因失誤較多被對手7：5反超，且陷入6：10落後，以6：11遭扳平局數。

鄭怡靜第三局及時調整，以11：6再下一城；第四局鄭怡靜雖浪費2個賽末點，喊出暫停後把握住關鍵分，最終就以11：9拿下勝利。

今天包括張佑安、馮翊新和李昱諄都將上陣，李昱諄更要碰尋求衛冕的中國大陸「世界球后」孫穎莎。