健美／FBB FITMODEL全國錦標賽 俊男美女模特齊聚台北

由中華民國健美健身協會舉辦的「模特健體形體錦標賽暨全國中等學校健美健身錦標賽」，在台北市龍安國小熱鬧登場，本屆共310位選手報名參加，本場賽事含括教育部全國中等學校運動績優甄試指定盃賽，也吸引桃園建國國中、苗栗國中、國立花蓮高工、國立金門農工、金門高中等5所學校報名團隊參加，讓愛好健身運動的同學們有更多元的升學管道機會。

全國協會理事長許安進強調健身運動需要向下扎根的重要性，全力推廣教育部核定的運動績優甄試指定盃賽，鼓勵全國國高中生能藉由專項運動，來達成多元管道升學的機會並指示秘書長陳緯哲在未來運動績優甄試指定盃賽，在各國高中學校巡迴舉辦，讓基礎重訓觀念遍地開花，青少年從小就能瞭解正確的健身好處。

台北市體育局局長游竹萍提到，近幾年全國協會致力推廣健美健身運動有目共睹，培育出北市國手劉明毅在去年IFBB世界錦標賽FITMODEL及男子形體項目，擊敗多國好手成為我國史上第一位雙料冠軍。

運動部全民署署長房瑞文指出，健身運動不分年齡適合社會大眾參與，透過健康樂活正確的運動觀念養成，進而參與賽事互相交流，全國健美健身協會精細的分齡賽事制度，開放了更多樂齡銀髮及親子參與，帶動起全民運動新浪潮。中華奧會副主席陳士魁更在開幕典禮時鼓吹理事長許安進展現平時鍛鍊的成果，並預約參與健美賽事。

經過激烈的精采競爭，最終全場總冠軍由男子古典形體官振中、男子健身模特兒李彥樺、女子比基尼及女子健身模特兒郭芯瑜分別獲得各項目最高殊榮。

「模特健體形體錦標賽暨全國中等學校健美健身錦標賽」，獲獎選手展現優美線條。圖／中華民國健美健身協會提供

模特健體形體錦標賽暨全國中等學校健美健身錦標賽在台北市龍安國小熱鬧登場。圖／中華民國健美健身協會提供