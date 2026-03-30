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DAZN修改登入頁面！澄清誤植 原籍國家/地區顯示「台灣」
有網友在社群平台上指出，台灣的體育頻道DAZN在訂閱會員登入時，「原籍國家/地區」會顯示「中國台灣省」；對此，DAZN表示，已在今天凌晨將英文版介面更正為台灣。
3月28日有網友在Threads上PO文並截圖提到，在台灣擁有體育轉播頻道的DAZN，在訂閱會員註冊登入時，頁面的「原籍國家/地區」，會顯示「中國台灣省（Taiwan, Province of China）」，讓網友相當不能理解。
DAZN也在接獲投訴後快速滅火，頻道的公關部門告訴中央社記者，「第一時間已經請英國總公司儘速修正，並且在今年凌晨就獲得回應，已經修改為台灣（Taiwan）。」
DAZN公關部門也澄清，訂閱會員登入時，如果是中文介面，在「原籍國家/地區」一直都是顯示台灣；只是這次英文介面顯示為「（Taiwan, Province ofChina）」應該屬於誤植。
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