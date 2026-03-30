LPGA／福特錦標賽最終回合 錢珮芸並列第15名創本季最佳

台灣女子職業高爾夫好手錢珮芸，今天在LPGA福特錦標賽最終回合抓6博蒂、吞3柏忌繳出69桿，並以4天低於標準14桿的274桿、並列第15作收，寫下本季最佳排名。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）福特錦標賽（Ford Championship）總獎金225萬美元（約新台幣7185萬元），比賽在亞利桑納州的鳳凰城開打，台灣有徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸、程思嘉4人參賽，但僅曾雅妮、錢珮芸晉級。

錢珮芸今天出發就在第1、2洞連續抓博蒂進帳，其中標準5桿的第4洞是錢珮芸的幸運地，連續4天都抓博蒂入袋，前9洞她繳出34桿的成績。

轉場後，錢珮芸在前6洞又抓了3博蒂入袋，總排名一度擠進前10名，只可惜收尾的第16、18各吞一次柏忌，最終就以本季最佳的第15名作收。

至於「微笑球后」曾雅妮今天表現回穩，全場抓2博蒂、0柏忌的穩定表現，讓她繳出70桿，並以280桿的成績、並列第51名作收。

強勢回歸LPGA戰場的曾雅妮，今年賽季連續2場在美國本土的比賽都順利晉級，本週4回合賽事，也僅1天繳出高於標準桿的成績，似乎已經走出過往的低潮。

韓國好手金孝周，最終回合再繳出69桿，以4天低於標準28桿的260桿、2桿之差連續2週在LPGA賽事封后。