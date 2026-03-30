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世足賽／世界盃恐成人權打壓場域 國際特赦組織籲提供保障

中央社／ 綜合外電報導
2026年世界盃足球賽將於6月11日至7月19日由美國、加拿大和墨西哥共同舉辦。 美聯社
2026年世界盃足球賽將於6月11日至7月19日由美國、加拿大和墨西哥共同舉辦。 美聯社

橫跨北美三國舉行的世界盃足球賽即將在夏天登場，不過國際特赦組織（Amnesty International）今天警告，世界盃恐淪為人權打壓場域，呼籲保障相關群體權益。

法新社報導，國際特赦組織在「人性必須勝利」（Humanity Must Win）報告中，呼籲國際足球總會（FIFA）及主辦國美國、加拿大與墨西哥採取緊急行動，保障球迷、球員及其他社群的權利。

國際足總曾承諾本屆世界盃將讓所有人「感到安全、被包容，且能自由行使權利」。

然而國際特赦組織指出，此一承諾與3個主辦國現況形成「鮮明對比」，特別是將舉辦104場比賽中約3/4的美國。

國際特赦組織形容，在川普總統執政下，美國正面臨「人權緊急狀態」，包括大規模遣返、任意逮捕，以及移民暨海關執法局（ICE）「準軍事化」行動。

今年1月，明尼阿波利斯（Minneapolis）2名美國公民在抗議強硬的移民突襲行動時遇害。

移民暨海關執法局代理局長上月表示，它們將成為世界盃整體安全體系「關鍵一環」。

國際特赦組織表示，目前公布的主辦城市計畫，並未說明如何保護球迷或當地社群，免受移民暨海關執法局的行動影響。

象牙海岸、海地、伊朗與塞內加爾4個國家將在今夏出賽，不過他們的球迷面臨美國的入境禁令。

英國及歐洲各地的LGBTQ+球迷團體也表示，因對跨性別支持者的風險感到憂慮，將不會赴美觀賽。

國際特赦組織的報告指出：「這屆世界盃遠非國際足總評估的『中度風險』賽事，亟需採取行動，彌合賽事原始承諾與當前現實之間日增的落差。」

國際足總稍早表示，儘管中東衝突持續，伊朗參賽資格不確定，但這項多達48隊參與、史上規模最大的世界盃，仍將「如期舉行」。

國際足總2025年12月將新設的「和平獎」頒給川普，廣受外界批評，世界盃賽事期間，足總預計將有110億美元收入。

國際特赦組織經濟與社會正義部門主管柯布恩（Steve Cockburn）表示：「國際足總自2026年世界盃寫下創紀錄收入之際，球迷、社群、球員、記者與勞工不應為此付出代價。」

他說：「足球屬於這些人，而非政府、贊助商或國際足總，他們的權利必須成為賽事核心。」

本屆世界盃將於6月11日在墨西哥市開幕，決賽預定於7月19日在美國紐澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行。

美國公民 緊急狀態 墨西哥

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