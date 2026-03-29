快訊

台大醫院CT檢查爆滿！恐是放射師不足所致 最新預招僅募到「個位數」

國防部：82套海馬士火箭頭期款 美方已同意延緩交付

獨／韓國啦啦隊女神連2次放鳥 B2不忍了！跨海提告求償500萬

聽新聞
0:00 / 0:00

斯巴德障礙賽迎10周年 台南漁光島舉辦戶外訓練營

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
為迎接2026年斯巴達障礙跑台南站賽事，主辦單位特別於台南漁光島舉辦戶外訓練營，提前替選手暖身備戰。圖／大會提供
為迎接2026年斯巴達障礙跑台南站賽事，主辦單位特別於台南漁光島舉辦戶外訓練營，提前替選手暖身備戰。圖／大會提供

為迎接2026年斯巴達障礙跑台南站賽事，主辦單位特別於台南漁光島舉辦戶外訓練營，提前替選手暖身備戰。此次訓練營不僅吸引來自全台各地的斯巴達愛好者參與，台南市政府副秘書長徐健麟也親自到場體驗，與民眾一同走進沙地與海風交織的天然訓練場，感受不同於健身房的運動魅力。

徐健麟表示，非常歡迎全國各地的斯巴達好朋友來到漁光島參與訓練營，自己也親身投入其中，提前為4月18、19日的正式賽事做準備。他也邀請選手們在比賽之餘多留在台南，欣賞在地風景、品嚐美食，感受城市魅力。他笑說，平常多在健身房訓練，這次來到戶外，全身沾滿沙子卻格外開心，「接近大自然的感覺非常棒，也很期待自己能在比賽中拿到好成績。」

主辦單位表示，相較於室內訓練的平穩環境，戶外地形變化多端，對於核心穩定、協調性與全身控制能力要求更高，也更貼近斯巴達賽事真實狀態。

本次訓練營也吸引台南在地學校運動隊伍參與，包括台南海事棒球隊與風帆隊，由教練親自帶隊體驗不同型態的訓練。風帆隊教練表示，平時訓練較少著重在協調性與複合式動作，今天的內容對選手來說是一大挑戰，「斯巴達障礙賽會同時考驗體能與心理，對運動員幫助很大。」不過由於近期正值全國賽前密集訓練期，隊員們笑說「今天練到有點蹲不下去」。

同樣來自台南的南英商工棒球隊也現身參與，有隊員笑說，身為台南人卻是第一次踏上漁光島，「風景很漂亮，邊訓練心情也很好。」適逢球隊體能訓練週，他們形容這次訓練營像是額外加課，不過與平時高強度訓練相比，「今天反而算是比較輕鬆，但很新鮮。」

除了成人組外，現場有不少兒童組一同參與體驗，小朋友在沙地中奔跑、翻滾、挑戰各項關卡，完全不怕弄髒，甚至開心直呼自己是小勇士，一點都不覺得累。家長則笑說，孩子們體力大量消耗，「今天晚上一定很好睡」，現場氣氛熱鬧又充滿活力。

為迎接2026年斯巴達障礙跑台南站賽事，主辦單位特別於台南漁光島舉辦戶外訓練營，提前替選手暖身備戰。圖／大會提供
為迎接2026年斯巴達障礙跑台南站賽事，主辦單位特別於台南漁光島舉辦戶外訓練營，提前替選手暖身備戰。圖／大會提供

漁光島 台南

延伸閱讀

排球／台南六甲辦草地賽 鼓勵民眾參與戶外運動

全國高中儀隊北區初賽 首次在陸軍大漢營區登場

拳擊／林郁婷出征亞錦賽 教練曾自強：有目標她更投入

花式滑冰／初登冬奧就闖進長曲 李宇翔用冰刀劃出驚奇一戰

相關新聞

桌球／林昀儒T聯賽封王傳捷報 海外戰將於7月25日首度移師新竹

日本職業桌球聯賽T.League 2025-2026賽季於今日落幕，東京木下隊我國好手林昀儒在總決賽中大放異彩，拿下兩點助球隊登上隊史第五座總冠軍，這不僅是林昀儒繼年初杜哈冠軍賽封王後的又一力作，更讓他在2026年開季便穩居世界排名前十，展現近兩年來的競技巔峰狀態。

斯巴德障礙賽迎10周年 台南漁光島舉辦戶外訓練營

為迎接2026年斯巴達障礙跑台南站賽事，主辦單位特別於台南漁光島舉辦戶外訓練營，提前替選手暖身備戰。此次訓練營不僅吸引來自全台各地的斯巴達愛好者參與，台南市政府副秘書長徐健麟也親自到場體驗，與民眾一同走進沙地與海風交織的天然訓練場，感受不同於健身房的運動魅力。

足球／木蘭聯賽高雄先鋒關鍵戰退新北航源 總積分37分穩居榜首

木蘭足球聯賽周六上演精采對決，高雄先鋒作客輔大足球場迎戰新北航源，在攻防激烈的拉鋸戰中，憑藉上半場關鍵進球與門將穩健發揮，最終以1：0帶走勝利，不僅突破本季對戰僵局，更將總積分推進至37分，穩居榜首，持續朝冠軍寶座邁進。

賽車／保時捷卡雷拉盃台灣車手奪冠 頒獎驚喜播國歌

在日本F1鈴鹿賽道舉行的保時捷卡雷拉盃日本賽首站，台灣車手TigerWu今天拿下職業/業餘組冠軍，頒獎典禮上升起中華奧會...

HVL／會讀書也會打球！建中奪季軍寫隊史新猷

114學年高中排球聯賽（HVL）甲級決賽今天在台體大進行壓軸賽程，率先登場的男子組季軍戰，建國中學在攻擊端穩定發揮，以25：15、25：19、25：19擊敗福誠高中，勇奪季軍，不僅寫下隊史最佳成績，也收下隊史首座獎座。

UVL／五局大戰擊敗國北教 大仁科大奪季軍創近14年最佳

UVL公開一級決賽今天進行114學年最終日賽程，男子季軍戰上演五局大戰，大仁科大靠曾茂聰、鄭偉志合拿40分，以34：32、25：20、23：25、12：25、15：13力退上屆第3的國北教大，季軍入袋創隊史近14年最佳戰績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。