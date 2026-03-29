斯巴德障礙賽迎10周年 台南漁光島舉辦戶外訓練營

為迎接2026年斯巴達障礙跑台南站賽事，主辦單位特別於台南漁光島舉辦戶外訓練營，提前替選手暖身備戰。此次訓練營不僅吸引來自全台各地的斯巴達愛好者參與，台南市政府副秘書長徐健麟也親自到場體驗，與民眾一同走進沙地與海風交織的天然訓練場，感受不同於健身房的運動魅力。

徐健麟表示，非常歡迎全國各地的斯巴達好朋友來到漁光島參與訓練營，自己也親身投入其中，提前為4月18、19日的正式賽事做準備。他也邀請選手們在比賽之餘多留在台南，欣賞在地風景、品嚐美食，感受城市魅力。他笑說，平常多在健身房訓練，這次來到戶外，全身沾滿沙子卻格外開心，「接近大自然的感覺非常棒，也很期待自己能在比賽中拿到好成績。」

主辦單位表示，相較於室內訓練的平穩環境，戶外地形變化多端，對於核心穩定、協調性與全身控制能力要求更高，也更貼近斯巴達賽事真實狀態。

本次訓練營也吸引台南在地學校運動隊伍參與，包括台南海事棒球隊與風帆隊，由教練親自帶隊體驗不同型態的訓練。風帆隊教練表示，平時訓練較少著重在協調性與複合式動作，今天的內容對選手來說是一大挑戰，「斯巴達障礙賽會同時考驗體能與心理，對運動員幫助很大。」不過由於近期正值全國賽前密集訓練期，隊員們笑說「今天練到有點蹲不下去」。

同樣來自台南的南英商工棒球隊也現身參與，有隊員笑說，身為台南人卻是第一次踏上漁光島，「風景很漂亮，邊訓練心情也很好。」適逢球隊體能訓練週，他們形容這次訓練營像是額外加課，不過與平時高強度訓練相比，「今天反而算是比較輕鬆，但很新鮮。」

除了成人組外，現場有不少兒童組一同參與體驗，小朋友在沙地中奔跑、翻滾、挑戰各項關卡，完全不怕弄髒，甚至開心直呼自己是小勇士，一點都不覺得累。家長則笑說，孩子們體力大量消耗，「今天晚上一定很好睡」，現場氣氛熱鬧又充滿活力。